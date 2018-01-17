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Инфляция в РФ за неделю — 0,1%, с начала года набрала 0,2%
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Инфляция в РФ за неделю — 0,1%, с начала года набрала 0,2% 

Прайм 17 января 2018
Фото: РИА Новости
Инфляция в РФ за период с 10 по 15 января составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 0,2%, сообщает Росстат в среду.
В период с 1 по 9 января инфляция в РФ составила 0,2%.
За прошедший период цены на маргарин, пшено, соль и водку выросли на 0,2%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0,9%, свинину, кур и сахар-песок — на 0,2-0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки — 0,7-1,7%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,1% и 0,7% соответственно.
Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.
По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%; в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% с 0,2% в ноябре.
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