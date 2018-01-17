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Российские потребители соскучились по турецким товарам
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Российские потребители соскучились по турецким товарам 

ИноСМИ 17 января 2018
Фото: ИноСМИ
Глава Ассоциации предпринимателей и промышленников-производителей домашнего текстиля Турции (TETSİAD) Али Сами Айдын (Ali Sami Aydın) отметил, что после урегулирования отношений с Россией россияне проявили невероятный спрос на турецкие товары, и турецкий домашний текстиль снова быстро набирает популярность на российском рынке. «После самолетного кризиса Россию наводнил товарами Китай, — рассказал Айдын. — Но в силу низкого качества продукции россияне испытали серьезные затруднения. Они соскучились по турецким товарам. В этом году мы удвоим наш экспорт в Россию».
Мы открыли новые рынки
Турецкая продукция как в силу преимуществ, связанных с территориальной близостью и быстротой доставки, так и нашей способности предложить качественный товар по более низкой цене, пользуется особым спросом у российских потребителей, подчеркивает Айдын. «В начале 2000-х годов мы осуществляли контрактное производство. Теперь мы научились более высокому качеству и уровню сервиса. Сегодня мы создаем коллекции и расширяем производство. Экспорт сектора составляет три миллиарда долларов, объем продаж на внутреннем рынке — 12 миллиардов», — сообщил он.
«Каждый третий халат — из Турции»
Ожидается, что вернуть российский рынок турецким производителям помогут прежде всего продажи по так называемому открытому счету и с отсроченным платежом. «Нет худа без добра, — продолжил Айдын. — После кризиса в отношениях с Россией сектор нарастил мощности. Вместо потерянных рынков начался экспорт в Южную Америку, США, скандинавские страны, Китай. Наш крупнейший внешний рынок — ЕС. Половину этого рынка составляет Германия. Наш второй по величине рынок после Германии — США объемом 400 миллионов долларов. 30% халатов, продаваемых в США, поступает из Турции. То есть, каждый третий халат — турецкий товар».
И дизайн, и производство
Помощник генерального координатора TETSİAD Мурат Атилла Булут (Murat Atilla Bulut) отметил, что проблемы в отношениях Германии и Турции не отразились на секторе. «Торговля продолжается своим чередом. У немцев есть альтернативы, но у Китая или Индии нет такой триады „качество, сервис, дизайн“, как у нас. В данный момент в этой отрасли мы страна номер один, которая способна осуществлять и дизайн, и производство».
В этом году экспорт увеличится на 10%
Решающее значение для сектора стали иметь выставки «Хаймтекстиль» (Heimtekstil) и «Эвтекс» (Evteks), которые проводятся в Германии и Стамбуле, отметил Айдын, при этом план на экспорт в текущем году — 3,3 миллиарда долларов при росте 10%.
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