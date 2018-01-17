Ещё
В Банке России рассказали о планах поэтапного снижения ключевой ставки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Банке России рассказали о планах поэтапного снижения ключевой ставки 

Парламентская газета 17 января 2018
Фото: Парламентская газета
Банк России выразил намерение понижать ключевую ставку в несколько этапов, сообщила в рамках Гайдаровского форума первый заместитель председателя мегарегулятора Ксения Юдаева, передаёт РИА «Новости».
«Мы, как всегда, говорим, что мы будем снижать ставку постепенно, но в каждый конкретный раз мы будем смотреть (на макроэкономическую ситуацию. — прим. ред.) и в зависимости от ситуации выбирать шаг», —заявила журналистам Юдаева.
15 декабря «Парламентская газета» сообщила, что Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, установив показатель на отметке 7,75% годовых.
Парламентская газета: последние новости
Могерини призвала Газпром выполнять обязанности по поставке газа Украине В России появится 19 новых территорий опережающего развития Госдеп признал, что блокировка «Северного потока-2» не изменит политику России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки57
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина83
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»368
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение