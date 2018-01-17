В Банке России рассказали о планах поэтапного снижения ключевой ставки 

Банк России выразил намерение понижать ключевую ставку в несколько этапов, сообщила в рамках Гайдаровского форума первый заместитель председателя мегарегулятора Ксения Юдаева, передаёт РИА «Новости».
«Мы, как всегда, говорим, что мы будем снижать ставку постепенно, но в каждый конкретный раз мы будем смотреть (на макроэкономическую ситуацию. — прим. ред.) и в зависимости от ситуации выбирать шаг», —заявила журналистам Юдаева.
15 декабря «Парламентская газета» сообщила, что Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, установив показатель на отметке 7,75% годовых.