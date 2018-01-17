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Набиуллина предостерегла от эйфории
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Набиуллина предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, так ка неопределённость на рынке этого сырья сохраняется.

На прошлой неделе, в четверг, 11 января, цена на нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила 70 долларов за баррель. Во вторник цена перешла к коррекционном снижению, в среду эта тенденция продолжилась.

"Мы должны быть, тем не менее, очень внимательны к рискам финансовой стабильности и к ценам на нефть. Сейчас может быть определенная эйфория от того, что высокие цены на нефть, но мы все понимаем, что на рынке нефти как существовала, так и продолжает существовать неопределённость", — сказала Набиуллина, выступая на Гайдаровском форуме.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

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