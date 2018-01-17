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Реальная зарплата в Москве в октябре 2017 года выросла на 5,1%
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Реальная зарплата в Москве в октябре 2017 года выросла на 5,1% 

РИАМО 17 января 2018
Фото: РИАМО
Реальная заработная плата в Москве в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 5,1%, при этом средняя зарплата в столице в сентябре выросла на 9,3%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.
«Средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2017 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 69847 рублей и увеличилась по сравнению с октябрем 2016 года на 9,3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2017 года составила 105,1% к уровню октября 2016 года», — говорится в документе.
Реальная заработная плата в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2017 года выросла на 0,7%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в октябре 2017 года снизились 9,2% по сравнению с октябрем 2016 года, и на 0,5% по сравнению с сентябрем 2017 года.
Среднедушевые денежные доходы в Москве в октябре 2017 года составили 59986 рублей.
По данным Мосгорстата, в Москве в октябре 2017 года инфляция составила 0,3%, с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,1%. По данным Росстата, в октябре 2017 года индекс потребительских цен в России составил 100,2%, с начала года — 101,9% (в октябре 2016 года — 100,4%, с начала года — 104,5%).
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