Реальная зарплата в Москве в октябре 2017 года выросла на 5,1%

Реальная заработная плата в Москве в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 5,1%, при этом средняя зарплата в столице в сентябре выросла на 9,3%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2017 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 69847 рублей и увеличилась по сравнению с октябрем 2016 года на 9,3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2017 года составила 105,1% к уровню октября 2016 года», — говорится в документе.

Реальная заработная плата в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2017 года выросла на 0,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в октябре 2017 года снизились 9,2% по сравнению с октябрем 2016 года, и на 0,5% по сравнению с сентябрем 2017 года.

Среднедушевые денежные доходы в Москве в октябре 2017 года составили 59986 рублей.

По данным Мосгорстата, в Москве в октябре 2017 года инфляция составила 0,3%, с начала года потребительские цены на товары и услуги выросли на 3,1%. По данным Росстата, в октябре 2017 года индекс потребительских цен в России составил 100,2%, с начала года — 101,9% (в октябре 2016 года — 100,4%, с начала года — 104,5%).