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В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за курсом биткоина
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В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за курсом биткоина 

РИА Новости 17 января 2018
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия ведет мониторинг ситуации вокруг криптовалют и, в частности, биткоина, сказала представитель Еврокомиссии Ванесса Мок на брифинге в среду.
Курс биткоина упал более чем на четверть за минувшие сутки. Согласно информации портала CoinMarketCap, к 15.19 мск среды стоимость криптовалюты составляла 10,167 тысячи долларов, опускаясь на 16,3% к закрытию вторника. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 15,3% — до 10,127 тысячи долларов.
"Мы очень-очень внимательно следим за развитием (ситуации — ред.) в сфере биткоина, криптовалют, и, конечно, по очевидным причинам, в последние недели она привлекла повышенное внимание. (В этой сфере — ред.) есть явные риски для инвесторов и потребителей, связанные с волатильностью цены. Виртуальные валюты — это не настоящие валюты, это значит, что биткоин не гарантирован никакой страной или эмитентом, его стоимость определяется спросом и предложением", — сказала она.
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