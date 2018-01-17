В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за курсом биткоина

Курс биткоина упал более чем на четверть за минувшие сутки. Согласно информации портала CoinMarketCap, к 15.19 мск среды стоимость криптовалюты составляла 10,167 тысячи долларов, опускаясь на 16,3% к закрытию вторника. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 15,3% — до 10,127 тысячи долларов.

"Мы очень-очень внимательно следим за развитием (ситуации — ред.) в сфере биткоина, криптовалют, и, конечно, по очевидным причинам, в последние недели она привлекла повышенное внимание. (В этой сфере — ред.) есть явные риски для инвесторов и потребителей, связанные с волатильностью цены. Виртуальные валюты — это не настоящие валюты, это значит, что биткоин не гарантирован никакой страной или эмитентом, его стоимость определяется спросом и предложением", — сказала она.