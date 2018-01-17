Ещё
Экспортные поставки камчатской рыбы в прошлом году превысили $180 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспортные поставки камчатской рыбы в прошлом году превысили $180 млн 

РЖД-Партнер 17 января 2018
Фото: РЖД-Партнер
Мороженая рыба и другие морепродукты являются основной статьей экспорта Камчатского края — в 2017 году на них приходилось 82,4% всех зарубежных поставок из региона в денежном выражении. Общий же экспорт составил более $219 млн, а внешнеторговый оборот — $264 млн Камчатские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 1,15 млрд руб.
Внешнеэкономическая деятельность Камчатки осуществлялась с 35 странами, основными из которых являются Япония, Республика Корея, Китай. Всего было оформлено 676 морских судов, пересекших таможенную границу Евразийского экономического союза в регионе деятельности Камчатской таможни в 2017 году.
РЖД-Партнер: последние новости
Грузоперевозки Lietuvos gelezinkeliai увеличились на 10% Украина временно прекращает импорт минудобрений из России Путин поручил правительству до 15 июля продлить льготные тарифы на перевозку зерна ж/д транспортом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки57
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина83
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»368
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение