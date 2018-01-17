Экспортные поставки камчатской рыбы в прошлом году превысили $180 млн

Мороженая рыба и другие морепродукты являются основной статьей экспорта Камчатского края — в 2017 году на них приходилось 82,4% всех зарубежных поставок из региона в денежном выражении. Общий же экспорт составил более $219 млн, а внешнеторговый оборот — $264 млн Камчатские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 1,15 млрд руб.