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Эксперты рассказали, что ждёт криптовалюту
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Эксперты рассказали, что ждёт криптовалюту 

RT на русском 18 января 2018
Фото: Sputnik Эстония
По словам блокчейн-разработчика Сергея Лоншакова, в настоящее время новости из Азии заметно влияют на курс биткоина, источник потенциальных изменений курса находится именно в этом регионе.
«Такая ситуация наблюдалась уже неоднократно. Сравните с тем временем, когда биткоин достиг цены в $1 тыс. После этого он упал до $450. Тогда даже новостной фон был аналогичный — говорили, что роста криптовалют больше не будет, это был максимум», — заявил Лоншаков.
По его словам, не стоит относиться к криптовалюте как к инструменту спекуляции, и при скачках курса нет смысла бежать покупать или продавать такие денежные средства.
Со своей стороны, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский считает, что будут и падения биткоина, и его рост, а закончится всё выбросом вверх и «жесточайшим обвалом».
«В качестве прототипа возьмите хотя бы серебро, которое летело по $50 за унцию, и что с ним было потом, или возьмите то же золото. С биткоином будет жёстче — любой пузырь рано или поздно лопнет», — сказал Голубовский.
По оценке эксперта, в настоящее время курс биткоина слишком подвержен влиянию новостного фона.
Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею о национальной криптовалюте в России.
RT на русском: последние новости
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