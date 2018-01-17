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Новотны: укрепление евро не помогает ЕЦБ
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Новотны: укрепление евро не помогает ЕЦБ 

Вести.Ru 17 января 2018
Фото: Вести.Ru
Эвальд Новотны. EPA/HELMUT FOHRINGER
Москва, 17 января — «Вести. Экономика». Недавнее укрепление евро против американского доллара не оказалось полезным, заявил член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эвальд Новотны, когда его спросили о недавних прибылях валюты. Выступая перед журналистами в Вене, Новотны добавил, что ЕЦБ не имеет целевого показателя обменного курса, поэтому регулятор будет следить за развитием событий. За последние три месяца евро вырос на 4% по отношению к доллару и сейчас торгуется на 4,5% выше уровня, используемого в декабрьских макроэкономических прогнозах ЕЦБ. Как сообщали «Вести. Экономика», согласно протоколам ЕЦБ считает, что в начале 2018 г. следует пересмотреть позицию в отношении заявлений о денежно-кредитной политике. Но поскольку инфляция все еще не достигла целевого уровня «чуть ниже 2%», любые изменения будут постепенными. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют рост потребительских цен в еврозоне в среднем на 1,5% в этом году и на 1,6% в 2019 г. При этом не ожидается повышения процентных ставок до 2019 г. Тем временем евро укрепляется на фоне роста экономики еврозоны. Курс европейской валюты уже повысился примерно на 1,6% с начала года после 14%-го скачка в 2017 г. Существуют риски, что это может повлиять на рост и подавить инфляцию.
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