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Элитная недвижимость в Москве подешевела на четверть
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Элитная недвижимость в Москве подешевела на четверть 

dom.lenta.ru 17 января 2018
Фото: dom.lenta.ru
В конце 2017 года элитная недвижимость в Москве предлагалась на продажу в среднем за 79 миллионов рублей, что на 26 процентов дешевле, чем в 2016 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Point Estate, который поступил в редакцию «Дома „в среду, 17 января.
По подсчетам аналитиков, средняя цена предложения элитных новостроек Москвы по итогам прошлого года составила 661 тысячу рублей за квадратный метр. Самым дорогим районом Москвы стали Патриаршие пруды, в среднем цена в этой локации составляла 1,6 миллиона рублей за квадратный метр. Вторым по уровню средней цены предложения оказался район „Золотая Миля“, до этого занимавший лидирующие позиции, — 1,3 миллиона рублей за „квадрат“.
“Средние цены на элитную недвижимость постепенно снижаются уже несколько последних лет. Однако это вызвано не уменьшением цен на конкретные объекты, а изменением курсов валют и, главным образом, структуры предложения: за последние два года рынок элитных новостроек очень активно пополнялся новыми объектами, вышло около 30 комплексов», — рассказал генеральный директор компании Тимур Сайфутдинов.
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