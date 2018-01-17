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Минфин назвал лучший подарок для девушек
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Замглавы Минфина назвал криптофермы «лучшим подарком для девушек» 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев считает, что бриллианты по-прежнему являются лучшим подарком для девушек и необходимо вернуть им этот статус в глазах представительниц поколения Z. Сейчас для них подарком мечты является оборудование для майнинга, сообщил он на Гайдаровском форуме в Москве.

По словам замминистра, поколение Z имеет сильно отличающиеся от традиционных жизненные ценности с точки зрения целей накопления средств. "Если раньше бриллианты были лучшими друзьями девушек, то сейчас новый смартфон — это лучший подарок на обручение или другое мероприятие такого рода. Новое поколение выбирает не бриллианты и не Pepsi, а что-то совсем новое и интересное. Я знаю, что лучший подарок для подростка это сейчас не смартфон, а криптовалютная ферма. В числе прочего я занимаюсь алмазно-бриллиантовым комплексом и заявляю, что мы будем отстаивать эти рубежи и сделаем, чтобы девочкам все-таки больше нравились бриллианты, а не криптовалютные фермы", — сказал он.

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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