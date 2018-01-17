Ещё
ЦБ дал оценку текущему укреплению рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЦБ не считают текущее укрепление рубля сильным 

Газета.Ru 17 января 2018
Фото: РИА Новости
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ не считает текущее укрепление рубля сильным. Об этом сообщает РИА "Новости".
"У того текущего укрепления, которое мы видим, во-первых, укрепление не очень сильное, во-вторых, цены на нефть все-таки ближе к $70", — сказала Юдаева.
Она также добавила, что курс рубля на данный момент плавающий.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что текущее укрепление рубля связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к ценным бумагам России.
Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере.
Газета.Ru: последние новости
Шувалов ответил на вопрос об обсуждении повышения пенсионного возраста В России появятся 19 новых ТОРов Wintershall: финансирование "Северного потока - 2" идет по графику
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки62
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина87
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»369
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение