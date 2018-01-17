ЦБ дал оценку текущему укреплению рубля

В ЦБ не считают текущее укрепление рубля сильным

"У того текущего укрепления, которое мы видим, во-первых, укрепление не очень сильное, во-вторых, цены на нефть все-таки ближе к $70", — сказала Юдаева. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что ЦБ не считает текущее укрепление рубля сильным. Об этом сообщает РИА "Новости".

Она также добавила, что курс рубля на данный момент плавающий.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что текущее укрепление рубля связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к ценным бумагам России.