Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,4% 

Москва, 17 января — «Вести. Экономика». Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).
Фото: EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Таким образом, инфляция замедлилась после роста цен на 1,5% в ноябре. Динамика показателя в прошлом месяце совпала с предварительными данными и ожиданиями аналитиков.
Источник: Eurostat
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в еврозоне в декабре повысились на 0,4%. Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в декабре выросли на 0,9% в годовом выражении после аналогичного повышения в предыдущие два месяца. Стоимость энергоносителей в декабре увеличилась на 2,9% в годовом выражении после роста на 4,7% месяцем ранее. Продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 2,1%. Месяцем ранее был зафиксирован рост их стоимости на 2,2%. Цены на услуги третий месяц подряд выросли на 1,2%. Потребительские цены в Евросоюзе в декабре выросли на 1,7% в годовом выражении и на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована на Кипре (-0,4%), в Ирландии и Финляндии (0,5% в обеих странах), а также в Дании (0,8%). Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в Литве и Эстонии (3,8% в обеих странах) и Великобритании (3%). В Германии потребительские цены в декабре выросли на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,8% месяцем ранее. Во Франции инфляция осталась на уровне 1,2%, в Италии — замедлилась с 1,1% до 1%.
Мнение эксперта TeleTrade
Анастасия Игнатенко Ведущий аналитик ГК TeleTrade TeleTrade Финальные показатели потребительских цен в еврозоне и базовый индекс за декабрь вышли на уровне ожиданий и составили 1,4% и 0,9% соответственно. Все мы знаем, что ранее Европейский центральный банк заявлял о намерении продолжать свою программу количественного смягчения до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню. В качестве таргета называлась цифра в 2%. Очевидно, что до указанного рубежа инфляции еще расти и расти, так что оснований для ЕЦБ сейчас менять свой курс я не вижу. Публикация декабрьской статистики не оказала влияния на текущую динамику пары EURUSD. Единая европейская валюта сохраняет лидерские позиции в паре с долларом США и может направиться на покорение уровня $1,24. Это уровни ноября 2014 года. Ближайшим важным уровнем поддержки, от которого возможна игра от покупки, — это уровень $1,21. Также на прошлой неделе источники, близкие к Совету управляющих ЕЦБ, заявляли о том, что любые фундаментальные изменения в будущем руководстве, скорее всего, произойдут не раньше мартовского собрания ЕЦБ. А это значит, что ближайшее заседание с большой вероятностью пройдет без традиционных сюрпризов со стороны Марио Драги.