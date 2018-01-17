Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 1,4%

Москва, 17 января — «Вести. Экономика». Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 1,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Фото: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Таким образом, инфляция замедлилась после роста цен на 1,5% в ноябре. Динамика показателя в прошлом месяце совпала с предварительными данными и ожиданиями аналитиков.

Источник: Eurostat

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в еврозоне в декабре повысились на 0,4%. Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core), в декабре выросли на 0,9% в годовом выражении после аналогичного повышения в предыдущие два месяца. Стоимость энергоносителей в декабре увеличилась на 2,9% в годовом выражении после роста на 4,7% месяцем ранее. Продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 2,1%. Месяцем ранее был зафиксирован рост их стоимости на 2,2%. Цены на услуги третий месяц подряд выросли на 1,2%. Потребительские цены в Евросоюзе в декабре выросли на 1,7% в годовом выражении и на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди стран ЕС минимальная годовая инфляция зарегистрирована на Кипре (-0,4%), в Ирландии и Финляндии (0,5% в обеих странах), а также в Дании (0,8%). Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в Литве и Эстонии (3,8% в обеих странах) и Великобритании (3%). В Германии потребительские цены в декабре выросли на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,8% месяцем ранее. Во Франции инфляция осталась на уровне 1,2%, в Италии — замедлилась с 1,1% до 1%.

Мнение эксперта TeleTrade