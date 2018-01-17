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Замглавы Минфина заявил о возможности использования электронного рубля в транграничных расчетах
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Замглавы Минфина заявил о возможности использования электронного рубля в транграничных расчетах 

Rambler News Service 17 января 2018
Электронный рубль можно использовать при трансграничных расчетах с основными странами-партнерами, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС.
«Под крипторублем я понимаю электронные деньги, которые, естественно, должны с целью ускорения расчетов и снижения издержек при проведении этих расчетов примеряться, собственно говоря», — пояснил Моисеев.
Он напомнил о наличии проблемы валютного контроля, но отметил, что такие платежные средства возможный при трансграничных расчетах.
«Проблема валютного контроля тоже существует. Это вопрос использования электронных денег, рубля, в трансграничных расчетах. Я считаю, что нам нужно сфокусироваться на том, чтобы расчеты с нашими ведущими торговыми партнерами, хотя бы странами бывшего СССР, могли производиться не в иностранной валюте, а в электронном рубле», — добавил замминистра.
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