Замглавы Минфина заявил о возможности использования электронного рубля в транграничных расчетах

Электронный рубль можно использовать при трансграничных расчетах с основными странами-партнерами, считает замминистра финансов Алексей Моисеев . Об этом он заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС

«Под крипторублем я понимаю электронные деньги, которые, естественно, должны с целью ускорения расчетов и снижения издержек при проведении этих расчетов примеряться, собственно говоря», — пояснил Моисеев.

Он напомнил о наличии проблемы валютного контроля, но отметил, что такие платежные средства возможный при трансграничных расчетах.

«Проблема валютного контроля тоже существует. Это вопрос использования электронных денег, рубля, в трансграничных расчетах. Я считаю, что нам нужно сфокусироваться на том, чтобы расчеты с нашими ведущими торговыми партнерами, хотя бы странами бывшего СССР, могли производиться не в иностранной валюте, а в электронном рубле», — добавил замминистра.