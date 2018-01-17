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В 2018 году цена на бензин вырастет дважды
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В 2018 году цена на бензин вырастет дважды 

Мир24 17 января 2018
Фото: Мир24
В 2018 году акциз на автомобильное топливо увеличится дважды. Первое повышение налога состоялось в начале января. Сборы с одной тонны горючего выросли почти на 11%. В результате бензин прибавил в рознице на 70 копеек. Второе повышение запланировано на июль. В середине года топливо может подорожать еще на 45 копеек. Далее акциз повысят в январе 2019 года и в январе 2020 года. Цена вырастет примерно на 50 копеек оба раза.
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Однако в реальности цена на бензин может увеличиться гораздо существеннее, ведь на финальную стоимость горючего влияют не только налоги, но и курс доллара, инфляция, а также повышение цен на нефть.
Если смотреть, как дорожало автомобильное горючее за последние два года, то цена одного литра намного опережала рост акцизов. Например, в течение 2012 года литр 92 бензина подорожал на 2 рубля. В 2017 году стоимость топлива прибавила почти 3 рубля за литр.
Первое повышение акцизов в этом году автомобилисты смогут почувствовать уже в конце января, когда топливные компании распродадут прошлогодние остатки.
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