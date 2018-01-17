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Эксперт рассказал о причинах резкого падения курса биткойна
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Эксперт рассказал о причинах резкого падения курса биткойна 

Москва24 17 января 2018
Фото: Москва24
Блокчейн-консультант Денис Смирнов заявил, что падение курса биткойна связано с планами правительства Китая.
Речь идет о возможном ограничении к криптовалютным биржам, на фоне которого наблюдается снижение рынка, уточнил Смирнов. «Но стоит понимать, что рынок криптовалют достаточно волатилен, и даже снижение на 25 процента за сутки на этом рынке не из ряда вон выходящая ситуация, в долгосрочной перспективе ничего плохого не произойдет», — передает RT его слова.
Он подчеркнул, что государствам следует прийти к общему пониманию регулирования криптовалют, поскольку они останутся с нами надолго. Нынешнее падение — планомерное снижение, которое через некоторое время должно быть компенсировано откатом, добавил Смирнов.
Ранее стало известно, что биткойн подешевел более чем на 25 процентов за 24 часа впервые с 1 декабря 2017 года. Он достиг уровня в 10,5 тысячи долларов.
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