Эксперт рассказал о причинах резкого падения курса биткойна

Блокчейн-консультант Денис Смирнов заявил, что падение курса биткойна связано с планами правительства Китая.

Речь идет о возможном ограничении к криптовалютным биржам, на фоне которого наблюдается снижение рынка, уточнил Смирнов. «Но стоит понимать, что рынок криптовалют достаточно волатилен, и даже снижение на 25 процента за сутки на этом рынке не из ряда вон выходящая ситуация, в долгосрочной перспективе ничего плохого не произойдет», — передает RT его слова.

Он подчеркнул, что государствам следует прийти к общему пониманию регулирования криптовалют, поскольку они останутся с нами надолго. Нынешнее падение — планомерное снижение, которое через некоторое время должно быть компенсировано откатом, добавил Смирнов.

Ранее стало известно, что биткойн подешевел более чем на 25 процентов за 24 часа впервые с 1 декабря 2017 года. Он достиг уровня в 10,5 тысячи долларов.