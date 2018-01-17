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Цены на жилье в ЮАР вырастут в 2018 году — прогноз
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Цены на жилье в ЮАР вырастут в 2018 году — прогноз 

Prian.ru 17 января 2018
Фото: Prian.ru
В 2017 году средняя цена жилья увеличилась в ЮАР на 3,7%. Ожидается, что в 2018 году этот показатель вырастет на 5%, пишет PropertyForum.com.
Это связано с увеличением экономической активности и прогнозом роста экономики с 0,7% в 2017 году до 1,2% в 2018-ом. Аналитики также ожидают повышения процентной ставки к концу 2018 года, хотя говорят, что это не скажется на экономике и рынке недвижимости.
В среднем дом в ЮАР стоит в районе $90 000, правда, эта цифра может меняться из-за обменного курса.
Спрос в последнее время повысился. В регионе по-прежнему существует много экономических и социальных проблем. Однако с теми политическими изменениями, что произошли в Зимбабве, появилась надежда, что весь континент ждут демократические преобразования.
В крупнейшем городе ЮАР цены на недвижимость достигли 20-летнего минимума.
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