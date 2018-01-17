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Эксперты прогнозируют рост российской экономики в 2018 году
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Эксперты прогнозируют рост российской экономики в 2018 году 

ИА Синьхуа 17 января 2018
Москва, 17 января /Синьхуа/ — Эксперты прогнозируют рост российской экономики в первом квартале 2018 года на 1,2 проц. Такой прогноз дают в РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Согласно исследованию, основными драйверами роста в этот период станут страхование, фондовый рынок и денежные переводы. Им прогнозируют рост на 3,4 проц. за счет увеличения количества страховых услуг для населения и объема операций на фондовом рынке.
Свой вклад в рост ВВП страны внесут и операции с недвижимостью. Они увеличатся на 2,15 проц. в основном за счет низких ставок по ипотеке. Кроме того, на развитии экономики скажется дорожающая нефть. Сейчас баррель марки Brent торгуется вокруг отметки в 70 долл. против 56 долл. в начале 2017-го.
Также росту экономики будут способствовать оптовая и розничная торговля, прибыль гостиниц и ресторанов, полученная за счет длительных праздников. —0—
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