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Греф выступил против жесткого регулирования бизнеса
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Греф выступил против жесткого регулирования бизнеса и сравнил государство со строгим родителем 

Rambler News Service 17 января 2018
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф выступил против жесткого регулирования государством бизнеса. По его мнению, развитие возможно только при мягком регулировании. Об этом он сказал в ходе Гайдаровского форума-2018.
«Мне кажется очень важной роль государства, которая гигантская во всем процессе создания цифровой экономики, и тот поворот, который у нас произошел, считаю, 2017 год для нас был поворотным в этой части. Все присутствующие здесь коллеги много делают для развития цифровой экономики, Минэкономразвития очень активно этим занимается… Но мне кажется очень важным нам выбрать модель взаимоотношений», — сказал Греф.
«Монополизировать какую-то функцию, добавив туда деньги, мне кажется, это плохая модель, регулирование или ужесточение регулирования — это плохая модель. Есть хорошая фраза одного из выдающихся педагогов, который сказал: "Если вы строгий родитель, будьте готовы к тому, что вы воспитываете самых изворотливых лгунов в мире". Человек все равно будет делать то, что он будет делать. Он научится докладывать тебе то, что ты хочешь услышать от него», — добавил Греф.
Он отметил, что жесткое регулирование может стать причиной ухода бизнеса в другие юрисдикции.
«Нужно на очень мягких лапках создавать всю инфраструктуру», — подвел итог Греф.
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