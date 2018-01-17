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Юдаева: центральные банки все чаще используют нестандартные инструменты
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Юдаева: центральные банки все чаще используют нестандартные инструменты 

Банки.ру 17 января 2018
Регуляторам разных стран все чаще приходится обращаться к нестандартным инструментам, заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.
«Традиционно центральные банки, в том числе ЦБ РФ, проводят политику по снижению инфляции и поддержанию ее на низком уровне, используя для этого то, что теперь называется стандартными инструментами, а именно процентные ставки. ЦБ РФ в этом смысле — вполне классический центральный банк с классическими задачами и классическими инструментами. Но в последние 10 лет мир столкнулся с новым явлением: центральные банки многих стран оказались в ситуации нулевых или близких к нулю процентных ставок и стали применять неклассические, нестандартные инструменты политики по управлению балансом, отрицательные процентные ставки и другое», — сказала Юдаева.
Она также отметила, что в последние 10—20 лет гораздо большую роль в деятельности центральных банков стали играть коммуникации.
«Коммуникациям стало в последние 10 или 20 лет уделяться гораздо больше внимания, чем уделялось раньше. Вначале это были определенного рода эксперименты, сейчас это становится почти стандартом в (экономической) политике», — сказала Юдаева.
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