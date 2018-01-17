Рубль смотрит на нефть, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр»

На данный момент значимые внутренние факторы влияния на поведение нашей валюты отсутствуют. Интервенции Минфина рубль пока переносит стойко, получая локальную поддержку со стороны налоговых выплат. В остальном динамика валюты определяется настроениями по доллару и динамикой нефтяных котировок.

На рынке черного золота наметилась нисходящая коррекция от 3-летних максимумов, подогреваемая не только техническими факторами, но и опасениями активизации сланцевых производителей США. Также в сырьевом сегменте активизируются тревожные разговоры о том, что страны ОПЕК+ могут выйти из сделки раньше оговоренных сроков, сославшись на недавний подъем цен.

У доллара пока нет поводов для роста, и текущая коррекция обусловлена скорее его перепроданностью. Валюте нужны сильные экономические сигналы, которые смогут вернуть рынкам уверенность в том, что Федрезерв в этом году повысит ставку не менее трех раз. Впрочем, и этого может оказаться недостаточно в свете ужесточения риторики Центробанков Европы и Японии.