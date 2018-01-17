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Работающие за границей россияне смогут получат зарплату в иностранной валюте
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Работающие за границей россияне смогут получат зарплату в иностранной валюте 

Парламентская газета 17 января 2018
Фото: Парламентская газета
Граждане РФ, работающие в российских организациях за границей, смогут получать зарплату в иностранной валюте. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении.
Сейчас россияне, которые находятся в длительной заграничной командировке, могут получать зарплату только в рублях. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, это приводит к необходимости платить комиссию за обмен валюты.
Чтобы устранить эти и другие сложности, предлагается внести изменения вносятся в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Законопроект коснётся сотрудников спецслужб и 10-20 тысяч гражданских служащих. В соответствии с документом, российские организации должны будут перечислять деньги в иностранной валюте на счета, находящиеся в иностранных банках.
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