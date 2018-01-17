Работающие за границей россияне смогут получат зарплату в иностранной валюте

Граждане РФ, работающие в российских организациях за границей, смогут получать зарплату в иностранной валюте. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении.

Сейчас россияне, которые находятся в длительной заграничной командировке, могут получать зарплату только в рублях. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, это приводит к необходимости платить комиссию за обмен валюты.

Чтобы устранить эти и другие сложности, предлагается внести изменения вносятся в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Законопроект коснётся сотрудников спецслужб и 10-20 тысяч гражданских служащих. В соответствии с документом, российские организации должны будут перечислять деньги в иностранной валюте на счета, находящиеся в иностранных банках.