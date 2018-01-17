Максимальный размер пени за долги по налогам могут ограничить, пишут СМИ

Министерство финансов России может ограничить размер пени за долги по налогам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию в ведомстве, уже разработаны соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Предполагается, что размер пеней для граждан и бизнеса не должен превышать сумму налоговой задолженности. Их начисление будет прекращаться в тот день, когда их сумма сравняется с размером самой задолженности.