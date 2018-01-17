Ещё
Максимальный размер пени за долги по налогам могут ограничить, пишут СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максимальный размер пени за долги по налогам могут ограничить, пишут СМИ 

Парламентская газета 17 января 2018
Фото: Парламентская газета
Министерство финансов России может ограничить размер пени за долги по налогам. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как рассказали изданию в ведомстве, уже разработаны соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Предполагается, что размер пеней для граждан и бизнеса не должен превышать сумму налоговой задолженности. Их начисление будет прекращаться в тот день, когда их сумма сравняется с размером самой задолженности.
Ранее Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий физлиц и индивидуальных предпринимателей от выплат долгов по налогам, которые образовались до 1 января 2015 года. Безнадёжными к взысканию и подлежащими списанию признаны недоимки и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц и земельному налогу.
Парламентская газета: последние новости
Могерини призвала Газпром выполнять обязанности по поставке газа Украине В России появится 19 новых территорий опережающего развития Госдеп признал, что блокировка «Северного потока-2» не изменит политику России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля550
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки64
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина86
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»374
Порошенко предложили заткнуться в ответ127
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение