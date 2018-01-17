РБК: в России вырастут цены на европейские вина

Цены на европейские вина в российских магазинах в ближайшее время вырастут на 10-35% в зависимости от сегмента и страны происхождения продукции, об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на представителей ряда виноторговых компаний.

По данным издания, причиной пересмотра ценовых соглашений стал неурожай винограда в 2017 году в главных винодельческих странах Европы — Франции, Италии и Испании. Из-за весенних заморозков и жаркой погоды летом недобор урожая составил от 20 до 50%. По прогнозам Европейской комиссии , в винодельческом сезоне 2017/18 года, который начался в сентябре, в Европе произведут 145 млн гкл вина, что на 14,5%, чем годом ранее.

Чтобы компенсировать свои потери, поставщики вынуждены повышать цены и на предыдущие винтажи. Опрошенные РБК эксперты предположили, что самое существенное повышение ожидается в нижнем — до 700 рублей за бутылку — ценовом сегменте. Цены могут вырасти на 20-30%. Менее значительный рост цен ожидается в среднем (700–5000 рублей за бутылку объемом 0,75 л) и премиальном (от 5 тыс. рублей) ценовых сегментах — на 15% и 10% соответственно.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, за 11 месяцев 2017 года в Россию было ввезено 4,1 млн гкл вина на $922,8 млн