Заказы в машиностроении Японии неожиданно выросли

Москва, 17 января — «Вести. Экономика». Базовые заказы на машины и оборудование в Японии неожиданно выросли в ноябре благодаря спросу со стороны непроизводственного сектора страны. Данные свидетельствуют о росте капиталовложений, пишет Bloomberg

Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

Базовые заказы в машиностроении в ноябре выросли на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил кабмин Японии в среду. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,4%. В годовом выражении заказы выросли на 4,1% вместо ожидавшегося снижения на 1%. Заказы от непроизводственного сектора в ноябре выросли на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как заказы от обрабатывающей промышленности снизились на 0,2%. В непроизводственном секторе транспортные и почтовые службы , а также сферы оптовой и розничной торговли и строительства продемонстрировали наибольший прирост заказов.

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