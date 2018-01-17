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Заказы в машиностроении Японии неожиданно выросли
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Заказы в машиностроении Японии неожиданно выросли 

Вести.Ru 17 января 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 января — «Вести. Экономика». Базовые заказы на машины и оборудование в Японии неожиданно выросли в ноябре благодаря спросу со стороны непроизводственного сектора страны. Данные свидетельствуют о росте капиталовложений, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN
Базовые заказы в машиностроении в ноябре выросли на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил кабмин Японии в среду. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,4%. В годовом выражении заказы выросли на 4,1% вместо ожидавшегося снижения на 1%. Заказы от непроизводственного сектора в ноябре выросли на 9,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как заказы от обрабатывающей промышленности снизились на 0,2%. В непроизводственном секторе транспортные и почтовые службы, а также сферы оптовой и розничной торговли и строительства продемонстрировали наибольший прирост заказов.
Ссылки по теме
Банк Японии повысил оценку экономики 3 из 9 регионов Производственный PMI Японии на максимуме с 2014 года Банк Японии сохранил стимулирование экономики Восстановление экспорта товаров привело к росту прибыли компаний и бизнес-инвестиций. Последние данные о базовых заказах в машиностроении показывают, что непроизводственные фирмы также становятся более уверенными в перспективах бизнеса. Базовые заказы на машины и оборудование служат индикатором будущих капиталовложений и исключают волатильные заказы на суда и заказы от электроэнергетических компаний. Как сообщали «Вести. Экономика», ВВП Японии в III квартале вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономика Японии выросла седьмой квартал подряд, продемонстрировав самый продолжительный рост с середины 1990-х гг.
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