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25% жилья в Португалии покупают иностранцы
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25% жилья в Португалии покупают иностранцы 

Prian.ru 17 января 2018
Фото: Prian.ru
Такие данные предоставила Ассоциация агентов по недвижимости Португалии (APEMIP). Помимо бразильцев и французов британские и китайские покупатели также увеличили свою долю на национальном рынке недвижимости. Высокий спрос привел к сильному росту стоимости жилья, сообщает The Portugal News.
Несмотря на то, что цены почти сравнялись с докризисным уровнем, продажи продолжали расти: в 2017 году их рост составил 25-30%. В целом за 2017 год было продано более 400 объектов недвижимости.
Президент APEMIP Луис Лима заявил, что ассоциация ожидала таких данных в начале 2017 года, а текущие показатели позволяют прогнозировать рост рынка и в 2018 году. Он добавил, что даже несмотря на то, что цены в португальской столице растут, иностранные покупатели сохраняют заинтересованность, поскольку стоимость все еще ниже других крупных городов в сочетании с безопасностью и привлекательным климатом Лиссабона.
Ассоциация также указала, что примерно 30% всех сделок в Португалии происходят без агента по продаже недвижимости, выступающего в качестве посредника. Это может привести к увеличению объема реальных продаж иностранцам в 2017 году до примерно 215 000.
Согласно последнему индексу цен на жилье, выпущенному Idealista, средняя стоимость квадратного метра в Лиссабоне выросла до €2 800 в декабре 2017 года, увеличившись на 36,9% за 12 месяцев. Причем иностранцы тратят на приобретение жилье в среднем на €94 000 больше, чем португальцы.
В других местах стоимость недвижимости также поднялась: на 23,7% в Порту, а в Алгарве — на 18%. В среднем по стране цены выросли на 25,1% за год.
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