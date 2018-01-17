Всего за сутки курс биткоина рухнул на 25 процентов

Биткоин сильно подешевел. В настоящее время курс криптовалюты находится на отметке 10,5 тысячи долларов за единицу. Сообщается, что ниже 11 тысяч долларов курс опустился впервые с 1 декабря 2017 года.

Как пишет сайт « Комсомольской правды », с четырех часов по Москве биткоин вновь начал потихоньку расти.

Ранее эксперты заявили, что курс биткоина упадёт ниже отметки в 10 тысяч долларов. Напомним, 15 января курс самой известной криптовалюты биткоина продолжил снижаться и достиг на некоторых площадках отметки 13,5 тысяч долларов.

Справка «СП»

Биткоин — криптовалюта, первая в мире виртуальная децентрализованная валюта, которая никому не принадлежит и не подвластна. Ей можно оплачивать некоторые покупки. Эти деньги существует только в сети, но их можно обменивать на привычные нам деньги (рубли, доллары, евро).

Главной особенностью биткоинов является отсутствие центрального администратора сети, а это значит, что эта валюта полностью децентрализована. Отправленный перевод никак нельзя вернуть — поэтому ошибка в адресе отправки приведёт к потери этих средств.