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Всего за сутки курс биткоина рухнул на 25 процентов
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Всего за сутки курс биткоина рухнул на 25 процентов 

Свободная пресса 17 января 2018
Фото: АПИ Урал
Биткоин сильно подешевел. В настоящее время курс криптовалюты находится на отметке 10,5 тысячи долларов за единицу. Сообщается, что ниже 11 тысяч долларов курс опустился впервые с 1 декабря 2017 года.
Как пишет сайт «Комсомольской правды», с четырех часов по Москве биткоин вновь начал потихоньку расти.
Ранее эксперты заявили, что курс биткоина упадёт ниже отметки в 10 тысяч долларов. Напомним, 15 января курс самой известной криптовалюты биткоина продолжил снижаться и достиг на некоторых площадках отметки 13,5 тысяч долларов.
Справка «СП»
Биткоин — криптовалюта, первая в мире виртуальная децентрализованная валюта, которая никому не принадлежит и не подвластна. Ей можно оплачивать некоторые покупки. Эти деньги существует только в сети, но их можно обменивать на привычные нам деньги (рубли, доллары, евро).
Главной особенностью биткоинов является отсутствие центрального администратора сети, а это значит, что эта валюта полностью децентрализована. Отправленный перевод никак нельзя вернуть — поэтому ошибка в адресе отправки приведёт к потери этих средств.
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