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Курс биткоина за сутки упал на 25%
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Курс биткоина за сутки упал на 25% 

Говорит Москва 17 января 2018
Как следует из данных портала coinmarketcap.com, низшая точка была пройдена в 01:34 по Москве — тогда один биткоин стоил 10 тысяч 194 доллара. После этого стала наблюдаться тенденция к повышению.
При этом в первые часы понедельника, 16 января, стоимость биткоина превышала 14 тысяч долларов.
Падение демонстрируют и другие криптовалюты: Ethereum за сутки опустился на 26%, Ripple упала на 40%, отмечает Bloomberg. Такое резкое ослабление аналитики связывают с заявлениями министра финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна, который вновь заговорил о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.
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