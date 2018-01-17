Курс биткоина за сутки упал на 25%

Как следует из данных портала coinmarketcap.com, низшая точка была пройдена в 01:34 по Москве — тогда один биткоин стоил 10 тысяч 194 доллара. После этого стала наблюдаться тенденция к повышению.

При этом в первые часы понедельника, 16 января, стоимость биткоина превышала 14 тысяч долларов.

Падение демонстрируют и другие криптовалюты: Ethereum за сутки опустился на 26%, Ripple упала на 40%, отмечает Bloomberg. Такое резкое ослабление аналитики связывают с заявлениями министра финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна, который вновь заговорил о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.