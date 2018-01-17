В ЕС подсчитали предоставленные Украине деньги

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что за последние три года Евросоюз мобилизовал на помощь Украине более 10 млрд евро, в том числе более 100 млн евро на реформирование министерств и госучреждений, передает РИА Новости Украина.

По его словам, помощь ЕС в Украине заключается главным образом в том, чтобы сосредоточиться на неэффективном управлении, слабых институциях, отсутствии верховенства права. «ЕС за последние 3 года развернул более 10 миллиардов евро финансовой поддержки, чтобы помочь Украине решить эти проблемы», — сказал Мингарелли. За последние три года ЕС внедрял разного рода программы, в том числе большой вклад был сделан в реформирование государственной администрации, подчеркнул он.

«Ясно, что без сильного государственного аппарата Украина более уязвима перед внешними и внутренними угрозами, и поэтому мы выделили более 100 миллионов евро, а также разные формы грантов на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений», — отметил он.