ЕС «подставился» в газовом вопросе

Политика лишает ЕС выгоды от «Северного потока-2»

Заявления европейских властей, что они не проводят дискриминационную политику по отношению к «Северному потоку-2», не соответствуют действительности — считает ведущий эксперт Фонда энергетического развития, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Евросоюз ответил на выступление Лаврова

Отметим, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что газовая директива Еврокомиссии не направлена против «Северного потока-2» и является мерой по созданию режима правовой безопасности для всех трубопроводных систем.

В случае принятия, данные поправки могут оказать негативное влияние на перспективы реализации «Северного потока-2», но Эдерер заметил, что пока рано говорить о том, станут ли эти предложения частью европейского законодательства или нет.

Фактически, эта ремарка Эдерера является комментарием на вчерашнее выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в Москве внимательно наблюдают за дискуссией, которая сейчас идет в Еврокомиссии по российскому газотранспортному проекту «Северный поток-2».

Кроме того, Лавров пришел к выводу, что европейские власти ведут здесь не очень чистоплотную игру, пытаясь вводить у себя новые правила, чтобы затормозить реализацию «Северного потока-2», которая должна начаться уже весной этого года.

Ведущий эксперт Фонда энергетического развития, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что необходимо согласиться с Лавровым в том, что Еврокомиссия проводит целенаправленную политику против «Северного потока-2» и в этом на сегодняшний день нет никаких сомнений.

«Просто иначе не объяснить ту политику, которую по этому вопросу сегодня осуществляет, как Евросоюз, так и отдельные европейские страны. Например, Польша и Литва строят СПГ-терминалы и закупают таким образом газ более дорого для того, чтобы снизить объемы импорта энергоносителей из нашей страны», — констатирует Юшков.

Другой вопрос, что на практике эта политика не срабатывает, поскольку в действительности Польша не только не уменьшила закупки газа у «Газпрома», но и наоборот — увеличила, а польский СПГ-терминал существует сегодня только благодаря прямым дотациям со стороны государства, представляя собой неконкурентоспособный проект.

«Все это подается Варшавой под видом политики диверсификации, которая якобы обеспечивает Польше энергетическую безопасность, причем поляки призывают другие государства последовать своему примеру», — заключает Юшков.

При этом, все это осуществляется по политическим причинам, поскольку с экономической точки зрения нет оснований для такой линии — наша страна более пятидесяти лет исправно поставляет газ в Европу и к Москве в этом вопросе никогда не было нареканий.

«В общем, непонятно, какие в этих обвинениях со стороны европейцев по нашей якобы ненадежности, как поставщика газа, могут быть основания кроме политических. Ведь Россия уже на протяжении 50 лет работает на рынке Европы», — резюмирует Юшков.

В то же время, Литва и Польша в отличие от Еврокомиссии, признают политический смысл данных действий в отношении России, что видно даже на примере литовского СПГ-терминала, который называется «Свобода».

«Соответственно, путем реализации данных проектов литовцы и поляки «освобождаются» от энергетической зависимости от России, что, естественно, в действительности является прямой политизацией всех этих вопросов», — констатирует Юшков.

Также здесь можно вспомнить судьбу «Южного потока», который был прекращен Болгарией после визита американских сенаторов в Брюссель и Софию, что только подтверждает антироссийскость энергетической политики Евросоюза.

«Еще до полета группы сенатора во главе с Джоном Маккейном, в Брюсселе заявляли Софии, что они найдут рычаги давления на Болгарию, чтобы та в одностороннем порядке отказалась от «Южного потока», — резюмирует Юшков.

Все это прекрасно коррелирует с политикой Евросоюза по предоставлению режима максимальных преференций для газопроводов любых других стран — достаточно вспомнить, как лоббировался Nabucco с туркменским газом или Трансадритический газопровод с эфемерным азербайджанским газом. Этим проектам давался зеленый цвет и они выводились из Третьего энергопакета.

«Таким образом, любые альтернативные проекты приветствуются Евросоюзом, а в отношении их российских аналогов постоянно принимаются разнообразные меры. При этом, «Газпром» предлагает европейцам построить газопровод на собственные деньги и подвести газ к границам конкретных европейских государств, что на практике является крайне выгодным предложением», — заключает Юшков.

Здесь можно вспомнить, что «Северный поток-1» из-за ограничений, введенных Брюсселем, в отношении его продолжения — газопровода Opal, на протяжении долгого времени находился в полузагруженном состоянии из-за норм Третьего энергопакета.

«Достаточно сказать, что когда в Евросоюзе был дефицит газа, они решили провести «испытания», чтобы загрузить Opal и «Северный поток-1» на полную мощность, что еще раз показывает двуличность политики Евросоюза, и то, что все эти действия против российского газа имеют откровенно политический окрас», — констатирует Юшков.

Так что, это заявление со стороны Евросоюза не соответствует реальной действительности.