Ещё
Доллар на «черном рынке» Венесуэлы впервые перевалил за 200 тыс. боливаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доллар на «черном рынке» Венесуэлы впервые перевалил за 200 тыс. боливаров 

Прайм 18 января 2018
Фото: Прайм
Курс доллара на «черном рынке» Венесуэлы в четверг впервые превысил отметку в 200 тысяч боливаров.
Как сообщает сайт Dolar Today, отслеживающий котировки американской валюты, в четверг за один доллар давали 201,7 тысячи боливаров.
При этом официальный обменный курс DICOM по-прежнему составляет 11,3 тысячи боливаров, а минимальная зарплата в стране равна 797,5 тысячи боливаров (вместе с обязательными дотациями на покупку продуктов питания).
В середине декабря 2017 года, когда нелегальный курс доллара составлял 102 тысячи боливаров, президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил, что страна вошла в стадию гиперинфляции.
Прайм: последние новости
Нет худа без добра: высылкой дипломатов Мэй оказывает экономике РФ услугу Медведев подписал постановление по созданию 19 новых ТОРов СМИ: Минфин оценил ущерб от промедления с нефтяным налоговым маневром‍ в 1 трлн руб
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля546
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки44
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»360
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина65
Порошенко предложили заткнуться в ответ126
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение