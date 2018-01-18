Доллар на «черном рынке» Венесуэлы впервые перевалил за 200 тыс. боливаров

Курс доллара на «черном рынке» Венесуэлы в четверг впервые превысил отметку в 200 тысяч боливаров.

Как сообщает сайт Dolar Today, отслеживающий котировки американской валюты, в четверг за один доллар давали 201,7 тысячи боливаров.

При этом официальный обменный курс DICOM по-прежнему составляет 11,3 тысячи боливаров, а минимальная зарплата в стране равна 797,5 тысячи боливаров (вместе с обязательными дотациями на покупку продуктов питания).

В середине декабря 2017 года, когда нелегальный курс доллара составлял 102 тысячи боливаров, президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил, что страна вошла в стадию гиперинфляции.