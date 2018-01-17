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Доллар корректируется после падения к евро до минимума с декабря 2014 г
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Доллар корректируется после падения к евро до минимума с декабря 2014 г 

Прайм 17 января 2018
Доллар в среду утром дорожает к мировым валютам, при этом ранее в ходе торгов в паре с евро он достиг минимальной отметки с декабря 2014 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 09.15 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 90,61 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,2243 доллара за евро с 1,2261 доллара за евро на предыдущем закрытии, при этом ранее в ходе торгов курс евро достигал 1,2323 доллара — максимума с 18 декабря 2014 года. Курс доллара к иене увеличивался до 110,8 иены за доллар со 110,46 иены на прошлых торгах.
Снижение курса доллара к евро до минимума с 2014 года было вызвано удорожанием евро после публикации протокола последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на прошлой неделе. Согласно документу, регулятор готовится в текущем году свернуть программу выкупа облигаций, которая на протяжении трех лет была ключевым аспектом монетарной политики ЕЦБ. Во вторник член совета управляющих ЕЦБ Ардо Ханссон сказал в интервью газете Borsen-Zeitung, что регулятор может полностью прекратить покупку облигаций в октябре.
Однако теперь в ходе торгов наблюдается коррекционный рост курса доллара. «Рынки берут передышку от такого удара доллара», — приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитиков Scotiabank.
Небольшую поддержку американской валюте в среду оказывает удешевление евро, связанное с новостями из Германии. В одном из регионов страны члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали против переговоров с Христианско-демократическим союзом (ХДС), возглавляемым канцлером Ангелой Меркель, из-за сомнений относительно ее способности в формировании «большой коалиции».
На прошлой неделе ведущие немецкие партии достигли предварительной договоренности о начале переговоров по формированию правительственной коалиции в ФРГ. Новый кабинет министров Германии должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Первоначально Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с «Зелеными» и Свободной демократической партией, но переговоры провалились.
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