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Налоговую реформу проведут весной
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Налоговую реформу проведут весной 

Время бухгалтера 18 января 2018
Фото: Клерк.Ру
О том, что корректировки в НК РФ депутаты рассмотрят в весеннюю сессию, рассказал глава финансового ведомства Антон Силуанов. Новшества должны заработать уже с 2019 года.
Перенастройка налоговой системы необходима для снижения теневой экономик и повышения эффективности администрирования фискальных платежей.
Власти намерены перераспределить нагрузку, уменьшив долю, приходящуюся на зарплатные выплаты.
Также прорабатывается возможность введения дополнительных льгот для людей, чьи доходы попадают в категорию низких.
При этом общий размер налоговых перечислений для бизнеса обещают сохранить на прежнем уровне.
В прошлом году от Минфина уже поступали предложения по налоговому маневрированию: установлению баланса между нагрузкой на оплату труда (снижению взносов c 30% до 22%) и НДС (повышению ставки c 18% до 22%).
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