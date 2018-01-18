Налоговую реформу проведут весной 

О том, что корректировки в НК РФ депутаты рассмотрят в весеннюю сессию, рассказал глава финансового ведомства Антон Силуанов. Новшества должны заработать уже с 2019 года.
Перенастройка налоговой системы необходима для снижения теневой экономик и повышения эффективности администрирования фискальных платежей.
Власти намерены перераспределить нагрузку, уменьшив долю, приходящуюся на зарплатные выплаты.
Также прорабатывается возможность введения дополнительных льгот для людей, чьи доходы попадают в категорию низких.
При этом общий размер налоговых перечислений для бизнеса обещают сохранить на прежнем уровне.
В прошлом году от Минфина уже поступали предложения по налоговому маневрированию: установлению баланса между нагрузкой на оплату труда (снижению взносов c 30% до 22%) и НДС (повышению ставки c 18% до 22%).