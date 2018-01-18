Налоговую реформу проведут весной

О том, что корректировки в НК РФ депутаты рассмотрят в весеннюю сессию, рассказал глава финансового ведомства Антон Силуанов . Новшества должны заработать уже с 2019 года.

Перенастройка налоговой системы необходима для снижения теневой экономик и повышения эффективности администрирования фискальных платежей.

Власти намерены перераспределить нагрузку, уменьшив долю, приходящуюся на зарплатные выплаты.

Также прорабатывается возможность введения дополнительных льгот для людей, чьи доходы попадают в категорию низких.

При этом общий размер налоговых перечислений для бизнеса обещают сохранить на прежнем уровне.