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Минфин не даст рублю резко укрепиться
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Минфин не даст рублю резко укрепиться 

Газета.Ru 17 января 2018
Фото: Газета.Ru
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не даст курсу рубля резко укрепиться. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу", — сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.
Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что Центробанк не исключает возможность краткосрочного ослабления курса рубля в ближайшее время.
Она также добавила, что нынешнее укрепление рубля нельзя назвать сильным.
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