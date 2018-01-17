Минфин не даст рублю резко укрепиться

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не даст курсу рубля резко укрепиться. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"Мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу", — сказал Силуанов на Гайдаровском форуме.

Она также добавила, что нынешнее укрепление рубля нельзя назвать сильным.