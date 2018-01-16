«Побольше получить денег из центра»: Силуанов о регионах

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Силуанов: главный вопрос эффективности не в деньгах, а в управленческом процессе 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад

«От того, как выстроено госуправление, зависит результативность работы финансовой системы, ведь самое главное — не побольше денег из центра получить, а грамотно выстроить систему управления на местах», — заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ежегодном Гайдаровском форуме в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) в Москве.

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По его мнению, можно не иметь значительных финансовых ресурсов, но быть эффективным, имея четкое целеполагание в управленческих решениях. «Если правильно продумана программа действий, то возможно и денег не понадобится лишних, — полагает министр. — У нас же принимают программы, но никто не несет за них ответственности».

Для исправления такой ситуации, считает глава Минфина, необходимы приоритетные проекты. «Ведь у нас стратегия госуправления давно уже не актуализировалась, — объяснил министр. — Документы, планы, проекты надо актуализировать, а многие из них не соответствуют тем ресурсам, которые есть в стране сегодня.

»Главный вопрос эффективности не в деньгах, а в организационном и управленческом процессе», — подчеркнул Силуанов.

Гайдаровский форум проходит в Москве 16 — 18 января. Он объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. Форум выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и мира.

Организаторы форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

РИА «ФедералПресс»: последние новости
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