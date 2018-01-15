Газовые войны: как США борются с российским топливом

Американский СПГ не может честно конкурировать с газом из России, поэтому США используют политические рычаги давления для продвижения своих энергоносителей, уверены в российском МИДе. Эксперты отмечают, что американский газ дороже российского, и дешевле в ближайшее время не станет.

Любые способы хороши

США не выдержат честной конкуренции с Россией в газовой сфере, поэтому используют политические рычаги давления, чтобы продвигать свой сжиженный природный газ. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«В действиях США просматривается и боязнь честной конкуренции, а поскольку честной конкуренции пока они не потянут, они переходят к нечестной конкуренции и политическому давлению, к тому, чтобы заставить европейские страны получать более дорогой газ», — сказал министр.

По мнению экспертов, в текущей ситуации российский трубопроводный газ и даже СПГ из РФ пока дешевле и выгоднее американского.

Средневзвешенная цена на российский газ для европейских покупателей в 2017 году находилась на уровне $180–190 за тысячу куб. м, а СПГ из США примерно в полтора раза дороже.

К тому же, одним из преимуществ РФ является возможность «Газпрома» при необходимости оперативно нарастить объем поставок.

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С учетом того, что российская компания в последнее время адаптирует свои долгосрочные контракты к текущим реалиям рынка ЕС, а именно увеличивает спотовую составляющую в цене, конкурентное преимущество ее газа над американским сохранится, отмечает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Если европейские страны «готовы тратить больше, ну, значит, таково их решение», говорит Лавров.

«Это выбор европейских стран, мы исходим из того, что они должны сами понимать свои экономические интересы», — резюмирует он.

Поэтому США продвигают свои газовые интересы в Европе всеми возможными способами. Официальные власти Соединенных Штатов открыто заявляли о намерении противодействовать росту поставок в ЕС российского газа.

Так, в частности, в прошлогоднем законопроекте, вводящем новые экономические санкции в отношении РФ, подчеркивается, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток — 2», как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины.

Новые терминалы для СПГ

Регазификационные терминалы существуют во многих европейских странах: например, Испания закупает СПГ из Катара, Нигерии и ряда других ближневосточных стран, регазификационные терминалы функционируют в бельгийском Зебрюгге, в Нидерландах, плавучий СПГ-терминал функционирует в литовской Клайпеде.

В некоторые из них, в частности польский, литовский и британский, американский CПГ уже пришел. Правда, это были разовые поставки.

В этом году поставки СПГ из США в ЕС вырастут. В частности, начнется экспорт с американского терминала Sabine Pass (штат Луизиана) в Польшу, на терминал в Свиноуйсьце.

Пятилетний контракт на поставки польская PGNiG и британская Centrica подписали в ноябре прошлого года. Это первый среднесрочный контракт на СПГ из США в Центральной и Восточной Европе. А со стороны Польши, это соглашение стало одним из шагов по снижению зависимости от поставок российского газа.

В настоящее время ежегодно Польша потребляет 15 млрд кубометров газа, из них 10 млрд кубометров поставляет «Газпром». В планах Варшавы к 2020 году полностью отказаться от российского энергоносителя за счет американского СПГ и поставок по строящемуся газопроводу из Норвегии через Данию.

Покупать свой СПГ США предлагают и другим членам ЕС. Так, в октябре президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал этот вопрос с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«Мы подняли вопрос о поставках газа в страны Европы, в Болгарию, Грецию. В том числе и СПГ из США. Это может принести обеим странам пользу и создаст рабочие места в США», — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Ципрасом в Вашингтоне.

Болгария, Греция и Сербия обсуждают строительство плавучего СПГ-терминала в греческом порту Александруполис. В прошлом году ЕС заявил о намерении поддержать строительство СПГ-терминала мощностью 6 млрд кубометров газа в год на хорватском острове Крк и выделить на эти цели 102 млн евро.

В конце декабря австрийская нефтегазовая корпорация OMV (один из традиционных партнеров «Газпрома») заключила долгосрочный контракт на закупку СПГ, правда, катарского. Глава компании Райнер Зееле в октябре заявил, что OMV готов закупать для своих клиентов и американский СПГ, если цены на него будут ниже, чем для текущих закупок трубопроводного газа из России, Норвегии, Голландии и других стран.

Азиатский премиум

Но пока потоки СПГ определяются в основном не политикой, а экономической целесообразностью. Поэтому продвижение американского СПГ будет прежде всего зависть от соотношения цен на разных хабах, обращает внимание директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Пока ситуация на рынке складывается таким образом, что США выгоднее направлять свой СПГ на азиатские рынки, в частности, в Китай, где наметился неожиданный высокий рост спроса на газ, и сложились более выгодные ценовые условия.

Если в Европе цены на СПГ (в пересчете на кубометры) сейчас находятся на уровне $250 за тыс. куб м, то в Азии — уже более $350 за тыс. куб м. Связано это, в том числе, с неожиданно высоким ростом проса на газ в Китае в прошлом году. Поэтому большая часть объемов и в этом году, вероятно, все же пойдет в Азию, полагает Маринченко.

Китай является и одним из главных покупателей российского сжиженного газа с проекта «Ямал-СПГ», который был запущен в ноябре. Почти весь газ с «Ямала-СПГ» и его строящихся очередей уже законтрактован как азиатскими странами, так и некоторыми европейскими партнерами, даже дочернее предприятие «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading законтрактовало 2,9 млн т СПГ в год для Индийского партнера, отмечает партнер практики «Стратегическая и операционная эффективность» АО «НЭО Центр» Александр Ракша.

При этом, ямальский газ дешевле американского. Его удельная стоимость в Европе составит $174 за тысячу куб м, а газа из США — $265.

Дешевле не получится

Все факторы, влияющие на ценообразование американского СПГ, скорее всего, будут играть против роста его привлекательности, отмечает аналитик VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Главная причина — возобновление роста цен на газ Henry Hub, заложенных в формулах СПГ контрактов компании Cheniere.

По итогам 2017 года рост спотовых котировок Henry Hub составил 19% относительно 2016 года. Если новые ориентированные на экспорт заводы СПГ в США будут запускаться в сроки, то исчезновение избытка газа на внутреннем рынке будет продолжать стимулировать увеличение цен на газ в США, отмечает она.

Сегодня в Штатах функционирует только один СПГ-завод Sabine Pass мощностью 14 млн т, на стадии строительства находится еще шесть.

Управление энергетической информации (EIA) США прогнозирует в 2018 году наращивание мощностей по сжижению в стране: ожидается, что на полную мощность выйдет терминал Cove Point в Мэриленде, будут запущены производства на объекте Elba Island в Джорджии, а к концу года заработает также первая линия объекта Freeport в Техасе мощностью 0,7 млрд куб. футов в сутки.

В ближайшие годы эксперты единогласно прогнозируют существенный рост фрахтовых ставок за аренду танкеров СПГ, что также будет снижать конкурентоспособность СПГ относительно трубопроводных поставок, обращает внимание Колбикова.

Поэтому компании, покупающие американский СПГ в Мексиканском заливе, направляют его в те регионы, где выше вероятность получить премию — Латинскую Америку и АТР. А завоевывать рынок ЕС можно только с помощью политического давления на конкурентов и партнеров.