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Из России утекает капитал
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Отток капитала из России вырос на 60 процентов 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости

Вывоз капитала из России компаниями частного сектора в 2017 году составил 31,3 миллиарда долларов. Об этом сообщается в отчете Банка России. Для сравнения, в 2016 году отток составил 19,8 миллиарда долларов. За год этот показатель вырос примерно на 60 процентов.

Основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.

Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в наступившем году составит около 16 миллиардов долларов. В 2019-2020 годам он сократится до 8-9 миллиардов долларов.

По итогам прошедшего года счет текущих операций оказался положительным и составил 40,2 миллиарда долларов. В 2016 году он составлял 25 миллиардов долларов. Особенно заметно увеличился чистый экспорт товаров.

По расчетам Минэкономразвития, приток капитала в Россию восстановится не ранее 2023 года.

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