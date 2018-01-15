Взыскать с РФ французам мешает соглашение времен Ельцина

Взыскать с России деньги французам мешает соглашение времен Ельцина

Представители Запада в который раз требуют деньги с России. Сотни тысяч французов недовольны соглашением, заключенным Москвой и Парижем при Ельцине, и требуют возврата средств, еще в XIX веке вложенных в строительство российских железных дорог. Речь идет о сумме, измеряемой в триллионах рублей. Каковы шансы, что России придется вернуть эти деньги?

Более 400 тыс. французов хотят выбить из России выплаты по облигациям, выпущенным еще царской Российской Империей. Сумма иска может достигать 30 млрд евро или 2 трлн рублей.

Речь идет об облигациях, выпущенных железнодорожными компаниями во второй половине XIX века под гарантии российского правительства. В частности, в 1867 году компаниями были выпущены гособлигации, обеспеченные золотом.

«В течение последующих 30 лет французские вкладчики инвестируют в этот проект в общей сложности 15 млрд франков, что эквивалентно 53 млрд евро в сегодняшней валюте», — пишет французское издание RFI.

Однако ровно 100 лет назад, в январе 1918 года, Ленин подписал указ об отказе выплаты «царских долгов». «Таким образом, колоссальные суммы, направленные на модернизацию российской экономики во второй половине XIX века, так и не были выплачены», — говорится в статье. «Двоюродный дедушка передал нам в 1974 году папку со множеством документов. Он сказал нам: „Однажды все это выплатят. И эта прибыль достанется вам“, — делится с изданием друг одного из владельцев облигаций Кристиана Ледуайена. И теперь потомки владельцев этих облигаций, получившие их по наследству, при поддержке Международной федеративной ассоциации держателей российских займов требуют от России возмещения.

»Их стоимость была огромной. Говорят, что было выпущено 28 млн бумаг. У нас их примерно миллион. Сколько стоит сегодня одна бумага? Мы точно знаем, что стоимость колеблется от 10 тыс. до 30 тыс. евро», — полагает президент ассоциации Эрик Санитас.

Это значит, что французы хотят получить от России от 10 до 30 млрд евро.

30 млрд евро — это 2 трлн рублей, что на полтриллиона больше, чем ВВП России, который по итогам 2017 года составит 1,56 трлн. Если вообразить, что европейский суд обяжет Россию заплатить по этим царским долгам, то Москве потребуется почти наполовину опустошить Фонд национального благосостояния (ФНБ), который на 1 января 2018 год составляет 3,7 трлн рублей.

Кроме французов, в долг царской России давали также граждане еще нескольких европейских государств. А это значит, что если французы вдруг выиграют, на РФ польются новые иски, а сумма выплат может серьезно увеличиться.

Как же именно образовался этот долг?

До 1857 года царская Россия строила железнодорожные дороги в основном на собственные средства, но речь шла о главных магистралях, например, о путях из Москвы в Санкт-Петербург. Чтобы привлечь частный, а также иностранный капитал и к менее значимым дорогам, в 1857 году было создано Главное общество Российских железных дорог (ГОРЖД), которое начало выпускать облигации и брать под них кредиты для строительства «чугунки».

Поначалу общество не справлялось с задачей — строило меньше запланированного. И занимавший пост министра финансов в 1862-1878 годах Рейтерн предложил идею частного железнодорожного строительства. Он считал, что если строить дороги только на казенные средства, то на строительство 4,5 тыс. верст дорог потребуется целых 25 лет. А если привлечь иностранный капитал, дело пойдет куда быстрее. Так и вышло. В 1860-70-х годы стали временем настоящего бума железнодорожного строительства в России.

«Несмотря на творимые в недрах железнодорожных частных компаний злоупотребления и казнокрадство в ГОРЖД, концессионный путь привлечения частного капитала, обеспечиваемый правительственными гарантиями, сыграл важную роль в железнодорожном строительстве. Акционерные общества выступили своеобразным катализатором, подтолкнувшим правительство к более активным действиям в развитии сети железных дорог страны», — пишет в историко-научном популярном журнале «Отечественные записки» к.и.н., доцент Петербургского государственного университета путей сообщения Александр Голубев.

Право строить было дано акционерным обществам на основе государственной финансовой поддержки. Главное условие на разрешение строительства было привлечение иностранных инвестиций путем выпуска облигаций под гарантии правительства на выплату 4-5% ежегодного дохода. Под каждый выпуск облигаций запрашивался госкредит. Согласно концессии, сданные частные железные дороги оставались в собственности АО на срок до 80 лет, после чего должны отходить государству. При этом, затраты на строительство в то время окупались в течение первых 10-15 лет.

Однако, как уже сказано выше, большевики отказались платить по этим долгам. Но обоснованно ли возрождение из пепла столь старого долга?

С юридической точки зрения желание французов нажиться за счет России не имеет права на жизнь. Дело в том, что Россия и Франция на правительственном уровне уже поставили в этом деле точку. Еще в 1997 году, при Борисе Ельцине было подписано соответствующее соглашение. По нему Россия выплатила Франции более 330 млн евро в счет погашения госдолга Российской империи.

Однако потомки французских вкладчиков считают этот вопрос незакрытым.

«Государственный долг не имеет срока давности. Она должна платить. Таковы правила игры», — рассуждает г-н Санитас.

Ничего удивительного в этих претензиях, с одной стороны, нет. «Такого сорта претензии — это обычная международная практика, они возникают в разных странах довольно часто. Но без очень веских оснований или политического давления со стороны так называемого „мирового сообщества“ никто не пойдет на пересмотр заключенных ранее соглашений между Россией и Францией, поэтому никаких последствий для России инициатива французских граждан иметь не должна», — считает управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» Кира Гин.

«По-человечески граждан Франции и их семьи понять можно, — говорит Кира Гин. Но если взвешивать экономические потери на весах истории, то при большом желании и известной доле фантазии. Россия могла бы положить на другую чащу весов даже сожжение Наполеоном Москвы: сгорело много культурных ценностей, здания, сооружения и т.д. Если перевести все сожженное в деньги то, можно судиться с Францией до бесконечности».

Поэтому при урегулировании таких споров на уровне стран рассматриваются не конкретные интересы одной семьи, а используется более масштабная оценка ситуации. Тот факт, что спустя столетие сотни тысяч французов решили попытать счастье, объясняется скорее антироссийским фоном и санкционной войной Запада с Россией.

«Никаких шансов у таких взыскателей нет», — уверен также управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Результаты межправительственного соглашения о погашении долга России и Франции в 1997 году можно оценивать по-разному, но решение было принято и это ставит точку в претензиях кредиторов. Есть международный опыт урегулирования таких споров, и он всегда и во многом основан на компромиссах. А там, где есть компромисс, там никогда не будет 100-процентого погашения долга», — говорит Кира Гин.

Забавно, что французы вспомнили о долгах царской России после того, как современная Россия погасила полностью долги по обязательствам СССР. Нам советские долги никто не прощал. Тогда как сама Россия как правопреемница СССР списала более 140 млрд долларов многим иностранным заемщикам.