Инвесторы не спешат вкладываться в золото, несмотря на слабость доллара, — Оксана Лукичева, аналитик компании «Открытие Брокер»

Запасы в золотых ETF-фондах немного подросли, запасы в серебряных и платиновых ETF-фондах снизились. Цены на золото и серебро на SGE понизились, стоимость платины подросла. Продолжается рост среднедневных объёмов торгов золотом на SGE. Курс юаня к доллару США укрепляется. Перед китайским новым годом отмечается рост спроса на золото.

Импорт золота в Индию в декабре 2017 г. составил 81 тонну против 30 тонн в декабре 2016 г. и 48 тонн в ноябре 2017 г. Цены на слитки с середины декабря растут, а импорт в январе ограничен ожиданиями пересмотра тарифной стоимости для расчёта импортной пошлины на золото.

Выросшие в декабре цены на золото способствовали повышению январской тарифной стоимости. По предварительным оценкам, импорт золота в январе 2018 г. в Индию составит 40 тонн. Вновь обсуждается вопрос снижения импортной пошлины на золото с 1 февраля, что сдерживает импорт. Цены на золото понизились от уровня $1340 к уровню $1325, после чего вновь немного подросли. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1325-1291, уровни сопротивления — $1340-1352.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $16,98, после чего подросли к уровню $17,07. Отношение золота к серебру составляет 78,04 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,62 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре — $17,03-16,92, уровни сопротивления — $17,10-17,25.

Цены на платину в корреляции с рынком золота понизились к уровню $1001, после чего пытаются восстановиться к уровню $1005. Спред между золотом и платиной составляет $330/унция. Спред между платиной и палладием сузился до $118,5/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине — $1002-992, уровни сопротивления — $1012-1018.

Цены на палладий возвращались к уровню $1113, после чего понизились к уровню $1100. Растущий тренд демонстрирует всё больше признаков слома. Ближайшие уровни поддержки в палладии — $1095-1060, уровни сопротивления — $1113-1120.