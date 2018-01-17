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Распродажа биткоина и других криптовалют продолжилась второй день подряд
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Распродажа биткоина и других криптовалют продолжилась второй день подряд 

Investing.com Россия 17 января 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В среду курсы биткоина и других цифровых валют продолжили резкое падение вторую сессию подряд на фоне опасений об ужесточении регулирования правил торговли, спровоцированных возможным запретом торгов криптовалютами в Южной Корее.
На 11:31 МСК биткоин торговался на позиции $10460,00 на бирже Bitfinex, подешевев на 13% по сравнению с закрытием торгов вчерашней сессии. Во вторник курс биткоина снизился на 18%.
Вторая по капитализации на рынке криптовалюта эфир на бирже Bitfinex на момент написания статьи торговалась на позиции $946,4, подешевев на 19% во вторник.
Риппл торговался на позиции $1,08 на бирже Poloinex, подешевев за вчерашний день приблизительно на 24%.
В результате снижения курсов капитализация эфира на рынке снизилась до $96 млрд, а капитализация риппла — до $45 млрд Биткоин остался наибольшей по капитализации на рынке криптовалютой. На данный момент капитализация составляет $184 млрд
Начало 2018 года стало крайне волатильным для криптовалют после высоких показателей роста в 2017 году. Настроения инвесторов упали из-за опасений о возможном ужесточении правил торговли со стороны регуляторов.
Сообщения о возможном запрете торгов в Южной Корее и Китае усилили опасения о введении жестких мер регулирующими органами.
На прошлой неделе криптовалюты резко подешевели после сообщений о том, что Южная Корея готовится запретить торговлю всеми виртуальными валютами.
Южная Корея является одним из крупнейших рынков криптовалют, например, биткоина и эфира.
Министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ён во вторник заявил, что запрет торговли цифровыми криптовалютами остается на повестке дня.
Торги криптовалютами в Южной Корее являются крайне спекулятивными, при этом цены на криптовалюты на южнокорейских биржах часто значительно выше, чем на биржах других стран.
Ужесточение правил торговли криптовалютами в Южной Корее последовало за похожими действиями Китая власти которого в прошлом году закрыли криптовалютные биржи.
Investing.com Россия: последние новости
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