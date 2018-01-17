Эксперты рассказали, как сильно может подешеветь биткоин

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости . Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоин (BTC) с начала года демонстрировала высокую волатильность и постепенное снижение, эксперты рассказали РИА Новости, до какого уровня может упасть цена биткоина.

Курс биткоина упал более чем на четверть за минувшие сутки. Согласно информации портала CoinMarketCap, к 11:23 мск стоимость криптовалюты составляла 10,903 тысячи долларов, опускаясь на 13,83%. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 13,33% — до 10,524 тысячи долларов.

Коррекция и негативные новости

Основными причинами столько резкого и продолжительного падения стоимости криптовалюты эксперты называют коррекцию после ралли 2017 года, а также сообщения от зарубежных регуляторов.

"Основная причина — слишком быстрый рост, особенно в четвертом квартале 2017 года. Недавнее ужесточение политики Китая и Кореи это только повод. Кроме того, криптовалюты ещё должны доказать свою полезность, ведь пока они больше являются просто спекулятивным активом. Все зависит от действий регуляторов. Это основной маркетмейкер сейчас. Если не будут дальше грозить всякими ужесточениями, то уже в течение недели-двух снова будет рост", — рассказал директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Аналогичного мнения и экономист-обозреватель Максим Блант . «Нормальная, более того, долгожданная коррекция. Можно начать аккуратно восстанавливать позиции в криптовалютах», — полагает он.

"Рынок криптоволют корректируется несколько дней подряд, как таковой негатив для снижения отсутствует. Однако рынок с трудом поддается фундаментальному анализу, так как является очень волатильным и резкие движения вверх и вниз для него характерны и часто не имеют под собой никакого обоснования. Перед Новым годом биткоин демонстрировал сильный рост, стоимость криптовалюты была неоправданно высока, сейчас рынок возвращается в равновесное состояние", — пояснила заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева

Основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев указал на корпоративные факторы. «Если же говорить о фундаментальных факторах, то в разных странах набирают силы процессы по регулированию криптовалют. Все понимают, что контроль над биткоином находится вовсе не в тех руках. И это мало кого устраивает. Взять, к примеру, последнюю новость о том, что японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) планирует выпустить собственную криптовалюту, но с привязкой к японской йене в отношении 1 к 1», — напомнил он.

Сооснователь блокчейн-проекта BitClave Василий Трофимчук связывает нынешнюю динамику торгов с рыночными спекуляциями.

"На текущем этапе развития рынка криптоактивов цена биткоина подвержена манипуляциям крупных игроков, которые почти невидимой рукой подталкивают курс в интересующую их сторону в ключевые моменты. Ни у кого нет сомнений в долгосрочном росте курсов значительной части криптовалют, именно поэтому сбить цену в несколько раз является очень лакомым кусочком манипуляторов. Определенное число инвесторов, закупившихся по 20 тысяч долларов, не сможет выдержать психологических отметок 8-10 тысяч долларов, именно для них курс и опускают, что бы выкупить у них биткоин по дешевке", — пояснил он.

Нижний предел

По прогнозам экспертов, в ближайшее время цена биткоина продолжит падение. На уровне 7-10 тысяч долларов может произойти коррекция, и цена криптовалюты возобновит рост, полагают они.

"Цель в 7-8 тысяч долларов вполне реальна сейчас, но ниже мы, наверное, не пойдём. При этом даже такое падение не сломает тренд роста, сформировавшийся в прошлом году", — полагает Гусейнов. Блант также ожидает падения цены до 7 тысяч долларов.

Схожий прогноз дает и Ланчев. «С технической точки зрения биткоин может упасть и ниже, на уровень 8-9 тысяч долларов», — полагает он. Кокорева также прогнозирует цену на уровне ниже 10 тысяч долларов.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин отметил, что «волатильность будет вымывать мелких игроков, играющих на короткие заемные деньги». «Останутся институциональные инвесторы, играющие в долгую и понимающие неизбежность применения криптовалют и соответствующего их роста», — считает Припачкин.

"Ниже 8 тысяч долларов цена не обвалится, но старт будет вверх бурным от 10 тысяч долларов", — прогнозирует он.