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Россия дала США в долг $106 млрд
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Россия вложила еще $700 миллионов в экономику США 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters

Власти России вложили 700 миллионов долларов в ценные бумаги Министерства финансов США, сообщает официальный сайт американского Минфина.

Именно на такую сумму в ноябре 2017 года вырос размер российских инвестиций в казначейские ценные бумаги США. По данным на ноябрь, общий размер вложений России составил 105,7 миллиарда долларов. За год их размер увеличился сразу на 22% — в ноябре 2016-го он составлял лишь 86,6 миллиарда.

Главными держателями ценных бумаг Минфина США являются Китай (1,17 триллиона) и Япония (1,08 триллиона). Вложения остальных стран не превышают 330 миллиардов. Россия в этом списке занимает 15-е место.

Ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США, являются инструментом финансирования государственного долга страны.

Летом минувшего года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против России, который в том числе подразумевает, что в течение шести месяцев после его принятия американский Конгресс может запретить покупку госдолга России. 16 января министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если подобное решение все же будет принято, то пострадают от него в первую очередь иностранные инвесторы, которые «с удовольствием вкладываются в российские облигации и получают устойчивый, надежный, гарантированный и высокий доход».

 Ещё 14 источников 
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