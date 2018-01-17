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Цена биткойна рухнула на 25 процентов за сутки
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Цена биткойна рухнула на 25 процентов за сутки 

Российская Газета 17 января 2018
Фото: Газета.Ru
Курс самой популярной и капитализированной криптовалюты в мире — биткоина — рухнул за последние сутки до 10,5 тысячи долларов впервые с первого декабря 2017 года. Цена виртуальной валюты упала сразу на четверть, передает ТАСС.
Одной из причин снижения стоимости виртуальных валют является запрет на майнинг в Китае. А также планы Южной Кореи запретить работу криптобирж.
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Сервис CoinMarketCap позволяет узнать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор вычисляет данные более чем с 20 бирж.
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