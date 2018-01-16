Почему китайский юань не станет мировой резервной валютой

Несмотря на хорошее состояние и сохраняющуюся позитивную динамику экономики КНР, китайский юань так и не стал мировой резервной валютой, подобно доллару США, евро, британскому фунту, японской иене и швейцарскому франку.

Немцы хотят юань

Однако, все это не умаляет интереса к китайской валюте и все большее количество стран рассматривают возможность использования юаня для размещения своих резервов.

Как сообщает агентство Bloomberg, Федеральный банк Германии (Бундесбанк) принял решение включенить китайский юань в международные резервы ФРГ.

Юань все чаще используется в качестве валютных резервов центральных банков, например, ЕЦБ включил юань в резервы, также поступили и другие европейские центральные банки, — отметил член правления Бундесбанка Андреас Домбрет.

По его словам, такое решение принято после инвестирования Европейским центральным банком (Бундесбанк является его частью) 500 млн евро в активы, номинированные в юанях.

Напомним, что в 2016 году Международный валютный фонд (МВФ) включил юань в корзину валют, используемых для расчета специальных прав заимствования (SDR). Помимо юаня, на сегодняшний день эту корзину образуют доллар, евро, британский фунт стерлингов и японская иена.

Ловкость рук и волчий билет

И все же, стремление Германии разбавить свои резервы юанем не является поводом для того, чтобы говорить о скором его превращении в мировую резервную валюту.

Не секрет, что к доллару, фунту, иене и евро предъявляется много претензий, особенно если речь идет об американской валюте, однако попытки разбавить этот пул чем-то еще скорее напоминают робкие и не самые удачные эксперименты.

Когда МВФ включил юань в корзину SDR, все экономические медиа взорвались восторгом на тему «новая мировая валюта», «закат доллара», «роль Китая…» и тд, и т. п. Однако затем что-то все поутихло. В чем же причина? — напомнил «Ридусу» директор по инвестициям «ИК „Питер Траст“ Михаил Алтынов.

По мнению эксперта, дело в том, что реальным показателем востребованности валюты является использование этой валюты в международных расчетах. В 2015 году доля расчетов в юанях, по данным Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, составляла около 3%, что заставило всех заговорить о радужных перспективах юаня после решения МВФ.

Однако, после этого, расчеты в юанях почему-то не стали расти, а даже уменьшились до 1.5% в конце 2017 года. А почему? — задается вопросом Алтынов. — А потому, что одного желания заявить о статусе маловато. Место в международной торговле и мировых расчетах надо еще завоевать. Тем временем участники этой самой торговли пока оказались скептически настроены по отношению к валюте Китая. Например, по причине недостаточно свободного характера ее курсообразования. Не секрет, что китайский ЦБ использует манипуляции с юанем для решения своих макроэкономических проблем. И относительно закрытая все еще экономика Китая позволяет это делать. Опять же не случайно одним из обвинений США в адрес Поднебесной звучит претензия по поводу валюты. Таким образом, новость о решении Бундесбанка — это всего лишь очередной шаг юаня на пути его признания, но не более того. Юаню здесь не место

Действительно, в октябре 2017 года доля китайской валюты в международных расчетах уменьшилась до самого низкого уровня с апреля 2014 года. По данным платежной системы SWIFT, в октябре прошлого годы она снизилась до 1,46% с 1,85% в сентябре. Из чего напрашивается вывод, что пиком доверия к юаню стал момент признания его МВФ, после чего его доля его использования сократилась почти вдвое.

Сегодня юань занимает лишь 7-е место среди наиболее популярных мировых валют.

Бесспорным лидером в мировых расчетах и резервах на сегодняшний день является доллар США, занимающий 39,47% рынка. Активно наращивает свою долю торой по значимости участник — евро. Его доля в мировых расчетах составляет 33,98%. Следом за ним идет британский фунт стерлингов — 7,71%, японская иена — 2,92%, и швейцарский франк — 1,63%.

Несмотря на то, что некоторые страны, включая ту же Германию, не против разместить часть резервов в юанях, в обозримом будущем вряд ли стоит ждать его включения в список основных мировых резервных валют.

Склонность китайских властей к манипулированию курсом национальной валюты и постоянные попытки его занижения еще долго будут оставаться непреодолимым препятствием на пути юаня в „международный элитный клуб“.

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