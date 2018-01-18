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ЦБ рассмотрит три варианта ключевой ставки
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ЦБ рассмотрит три варианта ключевой ставки 

РИА Новости 18 января 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Банк России рассматривает возможность в феврале либо сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне (7,75%), либо снизить ее — на 0,25 или 0,50 процентного пункта, заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриева в кулуарах Гайдаровского форума.
"Я думаю, традиционная триада на данный момент: что ноль, что четверть, что 0,5 (процентного пункта снижения — ред.)", — ответил Дмитриев на вопрос о том, какие варианты установления ключевой ставки на следующем заседании совета директоров в феврале будет рассматривать ЦБ. «Запас по снижению ключевой ставки есть», — добавил он, комментируя годовую перспективу.
Банк России в 2017 году снижал ключевую ставку шесть раз, доведя ее до 7,75% годовых. В среду первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что регулятор намерен в дальнейшем снижать ставку постепенно, выбирая шаг снижения в зависимости от макроэкономической ситуации. А ранее в четверг сам Дмитриев отметил, что процесс перехода регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике «не будет быстрым».
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в прошлом году пообещала, что регулятор продолжит смягчать риторику и осуществлять плавный переход от умеренно-жесткой к нейтральной политике, оценивая риски для инфляции и состояние экономики. Такой переход не исключает и пауз, но, по планам ЦБ, ключевая ставка в течение двух следующих лет должна опуститься до «равновесного» уровня.
В понимании регулятора равновесная, или «нейтральная» ставка, составляет 6,5-7% годовых, и достигнута она будет в 2019 году. В ЦБ считают, что при устойчивой инфляции в 4% ставка должна быть выше нее на 2,5-3 процентного пункта.
РИА Новости, входящее в медиагруппу «Россия сегодня», выступает официальным информационным партнером Гайдаровского форума — 2018.
Подробнее о Гайдаровском форуме читайте в справке РИА Новости >>
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