Власти могут повысить НДФЛ после выборов

НДФЛ могут повысить после выборов

После выборов 2018 года в России может быть повышена ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщают «Ведомости».

После возможной победы на выборах 2018 года президент России Владимир Путин намерен провести так называемый «бюджетный маневр» для того, чтобы увеличить бюджетные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Одним из способов сделать это и является повышение налога. По информации издания, сейчас обсуждается ставка НДФЛ в размере 15%. По словам директора Центра развития Высшей школы экономики Натальи Акиндиновой, прогрессивный подоходный налог будет введен «неизбежно», но не в ближайшие несколько лет.

Обсуждаются и другие источники финансирования «маневра». Например, председатель Центра стратегических разработок и бывший министр финансов России Алексей Кудрин советует уменьшить траты на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат.

Действующие служащие Минфина считают, что деньги можно привлечь с помощью «обеления экономики» и большей «адресности» соцподдержки. Чиновники Министерства экономического развития тоже говорят об «обелении», а также о необходимости структурных экономических реформ. Кроме того, увеличение расходов на медицину может произойти за счет населения — с помощью софинансирования им медуслуг.

По данным «Ведомостей», «бюджетный маневр» планируется начать уже в этом году.