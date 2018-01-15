Ещё
Власти могут повысить НДФЛ после выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Паника, люди лежат на полу". Очевидцы о массовой резне в школе
"Паника, люди лежат на полу". Очевидцы о массовой резне в школе

НДФЛ могут повысить после выборов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

После выборов 2018 года в России может быть повышена ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщают «Ведомости».

После возможной победы на выборах 2018 года президент России Владимир Путин намерен провести так называемый «бюджетный маневр» для того, чтобы увеличить бюджетные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Одним из способов сделать это и является повышение налога. По информации издания, сейчас обсуждается ставка НДФЛ в размере 15%. По словам директора Центра развития Высшей школы экономики Натальи Акиндиновой, прогрессивный подоходный налог будет введен «неизбежно», но не в ближайшие несколько лет.

Обсуждаются и другие источники финансирования «маневра». Например, председатель Центра стратегических разработок и бывший министр финансов России Алексей Кудрин советует уменьшить траты на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат.

Действующие служащие Минфина считают, что деньги можно привлечь с помощью «обеления экономики» и большей «адресности» соцподдержки. Чиновники Министерства экономического развития тоже говорят об «обелении», а также о необходимости структурных экономических реформ. Кроме того, увеличение расходов на медицину может произойти за счет населения — с помощью софинансирования им медуслуг.

По данным «Ведомостей», «бюджетный маневр» планируется начать уже в этом году.

 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина устала от секса и утопила жениха
На школу в Перми совершено нападение. Есть пострадавшие
Кличко рассказал о катастрофической ситуации в Киеве
Порошенко заподозрили в госизмене
Врач уволилась из-за видео с корпоратива
Видео
00:00
Панды напали на снеговика в зоопарке
В мире
00:00
Валера, ты как? В Приморье тигр вышел к людям
Общество Люди
00:00
Врач уволилась из-за видео с корпоратива
Общество Интернет
03:23
Симоньян рассказала, в чём вина RT
Политика
00:27
Сахалинская полиция закидала снежками угонщика
Общество Происшествия
01:00
Поклонники Бузовой обратились с просьбой к Борисовой
Шоу-бизнес
00:35
Бросивший наркотики Стас Пьеха влез в долги
Шоу-бизнес
01:00
Голая Волочкова спряталась за кустом
Шоу-бизнес
02:26
Кравец пригрозила Борисовой судом
Шоу-бизнес
02:53
Порошенко заподозрили в госизмене
Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение