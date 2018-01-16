Россиянам не уйти от повышения налогов

Российские власти пытаются найти дополнительные средства на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Об этом попросил президент, хотя официального поручения не дал. На совещаниях у главы государства обсуждаются разные варианты — сокращение части расходов, увеличение налогов, смягчение бюджетной политики, сообщили газете «Ведомости» несколько федеральных чиновников и участников таких встреч.

Старые маневры на новый лад

Бюджетный маневр эксперты предлагали Владимиру Путину и накануне предыдущих президентских выборов. В 2011 году, в стратегии-2020 они советовали урезать расходы на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, и направить деньги в человеческий капитал и инфраструктуру. Но стимулы для реформ были ослаблены высокими ценами на нефть, а затем грянул гром на Украине, политическая ситуация резко переменилась, и правительство пошло в обратную сторону — траты на оборону и силовые структуры стали увеличиваться.

Сегодня идею бюджетного маневра отстаивает председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Он не трогает оборону, но по-прежнему призывает сократить расходы на правоохранительные органы, а заодно и на контрольно-ревизионный аппарат. Кроме того экс-министр финансов предлагал смягчить бюджетное правило.

Сейчас нефтегазовые доходы, которые правительство может тратить в 2018—2020 годах, рассчитываются исходя из $40 за баррель нефти Urals в ценах 2017 года. Кудрин считает, что можно безболезненно увеличить цену отсечения до $45. Но Минфин и Минэкономразвития эту идею не одобряют.

Оба ведомства считают, что наполнить бюджет можно за счет обеления экономики. В Минфине также видят источник дополнительных доходов в увеличении адресности социальной поддержки, а в Минэкономразвития делают ставку на структурные реформы, которые ускорят рост ВВП.

Время ждет

По данным издания, в числе других мер обсуждается вопрос софинансирования населением медицинских услуг, повышение пенсионного возраста и налогов, среди которых НДФЛ и акцизы на предметы роскоши. На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с большим вычетом, чем сейчас. По сути, речь идет о возврате прогрессивного налога.

После публикации материала глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил журналистам, что ведомство не рассматривает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц и не предлагает подобных инициатив. При этом он подчеркнул, что не может утверждать, что данный вопрос не обсуждается за пределами министерства.

Независимые эксперты, в свою очередь, полагают, что практически все непопулярные с точки зрения населения меры рано или поздно все же будут вводиться, но не в ближайшее время, и уж точно не до середины марта.

«Повышение НДФЛ до 15% вряд ли предвидится до выборов. Слишком уж это вызовет массу негодования общественности. И прогрессивная шкала тоже не воспримется обществом в едином позитивном ключе», — пояснил «Ридусу» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Справедливо, но не практично

Юрист BGP Litigation Елена Констандина отмечает, что налоги с момента их введения признаются основным источником доходов государства, необходимым для выполнения им своих функций, в том числе направленных на развитие образования, здравоохранения и инфраструктуру.

«В связи с этим очевидно, что увеличение расходов бюджета на такие сферы планируется с учетом корректировки налоговых обязательств, — говорит эксперт. — Прогрессивная шкала предполагает дифференциацию налоговых ставок в зависимости от уровня дохода: чем меньше доход, тем ниже ставка налога. При этом наибольший коэффициент налогообложения при прогрессивной шкале предусматривается для граждан с высоким уровнем дохода».

По словам юриста, такой механизм, с одной стороны, позволяет создать справедливые условия для населения, но в нестабильной экономической ситуации может привести к ряду негативных последствий, в том числе сокрытию реальных доходов по заработным платам, снижению стимула к труду, а также росту «теневых» (скрытых) налогов.

С учетом этих соображений, а также резкого сокращения реальных доходов населения за последние годы эксперт считает маловероятным внедрение подобного механизма в ближайшее время.

«Поднятие ставки НДФЛ в текущих экономических условиях станет весьма противоречивым и странным решением забрать у граждан их деньги, на фоне падающих реальных доходов», — добавляет П. Сигал.

Он напоминает, что помимо налогов у государства есть и такие надежные средства пополнения бюджета, как нефть, газ и другие полезные ископаемые. Другой вопрос — насколько эффективно работает механизм пополнения казны за счет нефтегазовых доходов.

По мнению Елена Констандиной, решению бюджетной проблемы отчасти могут также поспособствовать неналоговые платежи, например, денежные средства, полученные в результате оказания органами государственной власти, местного самоуправления и бюджетными учреждениями платных услуг. Но и у такого решения есть свои социальные недостатки.