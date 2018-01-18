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Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 66 базисных пунктов
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 66 базисных пунктов 

ИА Синьхуа 18 января 2018
Шанхай, 18 января /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 18 января центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,4401 юаня за доллар, понизившись на 66 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,4335 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8482 юаня за евро, 5,7854 юаня за 100 иен, 0,82399 юаня за сянганский доллар, 8,9017 юаня за фунт стерлингов, 8,8352 рубля за юань. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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