Центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился на 66 базисных пунктов

Шанхай, 18 января /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 18 января центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,4401 юаня за доллар, понизившись на 66 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,4335 юаня за доллар.

По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8482 юаня за евро, 5,7854 юаня за 100 иен, 0,82399 юаня за сянганский доллар, 8,9017 юаня за фунт стерлингов, 8,8352 рубля за юань. -0-