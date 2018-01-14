Нормы ЕС угрожают развалом целой отрасли Украины

Попали в молоко: как стандарты ЕС угрожают развалом целой отрасли Украины

Через две недели после Нового года украинские фермеры неожиданно узнали о том, что с 1 января страна перешла на европейские стандарты качества молочной продукции. В итоге жителям сёл, которые обеспечивали 75% украинского молочного рынка, было запрещено торговать и поставлять на заводы свою продукцию. Такое решение правительства вызвало волну протестов среди населения. Верховная рада в срочном порядке «передумала» и внесла изменения в принятый документ. Таким образом, вступление в силу новых норм качества переносится на 1 июля 2018 года. О причинах паники на молочном рынке Украины и её последствиях — в материале RT.

Низкокачественное сырьё

Согласно условиям Соглашения об ассоциации с ЕС, Украина обязана придерживаться европейских стандартов качества пищевой продукции, в том числе и молока, которые допускают присутствие на полках магазинов молочной продукции только трёх видов: экстра-класса, высшего и первого класса. Молоко же, которое поставляют жители украинских сёл, относится ко второму сорту, и теперь его могут принимать исключительно для производства кормов для животных.

Молоко второго сорта — это самое низкокачественное сырьё, производить из которого молочные продукты запрещено практически во всех странах мира. При этом на Украине, по оценкам Министерства аграрной политики, на него приходится до 75% от всего собранного в стране молока.

Не менее трети этой продукции поставляется на перерабатывающие предприятия.

Оказалось, что качество украинской молочной продукции на деле оставляет желать лучшего. «Большинство селян не соблюдает элементарных правил гигиены при сборе молока: корову доят грязными руками, молоко наливают в миски, стоящие посреди двора, а в сырьё нередко попадают мухи или осы. Часто такое молоко разводят водой и добавляют антибиотики, чтобы оно дольше не портилось», — пояснил RT директор Полтавского молокозавода.

Единственное преимущество деревенского молока — цена, которая примерно на 30-40% ниже по сравнению с ценой продукции, поставляемой фермерскими хозяйствами.

По словам директора молокозавода, переработчики покупают такое сырьё из-за его низкой стоимости и дефицита предложений со стороны фермерских хозяйств. К примеру, частники готовы сдавать сырьё по 2,5 грн ($0,08) за литр, тогда как фермеры просят 6-7 грн (до $0,25) за литр. Но и такие цены невыгодны крупным хозяйствам, поэтому поголовье крупного рогатого скота на фермах постоянно сокращается.

По данным Государственной службы статистики, за три последних года фермеры были вынуждены отправить на убой 400 тыс. коров: если на 1 октября 2014 года на Украине насчитывалось 2,5 млн голов, то к 1 октября 2017 года их количество сократилось до 2,1 млн Не пейте, дети, молоко

Украина уже предпринимала несколько попыток улучшить качество сырья. Изначально планировалось, что закон об отмене второго сорта молока вступит в силу с 1 января 2015 года, но в конце 2014 года Верховная рада передумала и приняла законопроект о приостановке вступления в силу новых норм качества молока на неопределенный период. И Порошенко этот законопроект подписал.

В дополнение к этому с августа 2014 года на территории Украины действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса.

Последнюю попытку повысить качество поставляемой из села молочной продукции правительство предприняло в конце прошлого года, когда решилось ввести новые ГОСТы и отказаться от молока второго сорта с 1 января 2018 года, но протесты среди населения привели к тому, что было принято решение отложить попытку соответствовать европейским нормам еще на полгода. В принятый документ правительство внесло поправки о том, что введение новых норм не отменяется, а переносится на 1 июля 2018 года.

Вместе с тем, в беседе с RT врач-токсиколог центральной Киевской больницы рассказал, что постоянный приём такого молока крайне вреден для здоровья людей, особенно детей.

«Лечить их антибиотиками становится сложнее, иммунитет ребёнка слабеет. Но самая главная проблема в том, что потребитель не знает, какое сырьё используется в той или иной пачке молока», — пояснил собеседник RT.

На протяжении последних нескольких лет крупные предприятия Украины, связанные с обработкой молочной продукции, сумели обновить парк оборудования, что позволило несколько увеличить экспортные продажи. По данным Государственной фискальной службы, в прошлом году украинские аграрии поставили на экспорт молочной продукции на $130 млн По словам источника RT в партии «Народный фронт», на экспорт в страны ЕС, в Марокко и Турцию Украина поставляет продукцию самого лучшего качества, тогда как низкосортная продукция реализуется внутри страны. Именно крупные переработчики в 2014 году были инициаторами внедрения нового ГОСТа на сбор молока, пояснил источник, но тогда все их инициативы были заблокированы Верховной радой.

Теперь же Минагрополитики заявляет, что селяне смогут сдавать молоко второго сорта по минимальным ценам и только для производства кормов для животных. «Молоко второго сорта, то есть молоко, которое не охлаждается и не проходит фильтрацию после доения, является сырьём, которое трудно перерабатывать в качественную продукцию. При этом все современные переработчики, которые обновили оборудование и производят молоко экстра-качества, то есть по европейским стандартам, не могут „работать“ с молоком второго сорта», — заявил во время пресс-конференции директор департамента агропромышленного комплекса Тернопольской ОГА Виталий Луй.

Без надежды на поддержку

Решение о применении стандартов ЕС к украинской молочной продукции привело к акциям протестов со стороны сельских жителей, которые утверждают, что правительство лишило их единственного реального источника доходов. К примеру, жители сёл Кременчугского района (Полтавская область) отказались продавать молоко по низкой цене и в знак протеста вылили несколько литров молока на землю.

«Акции протеста повлияли на правительство, которое решило не ухудшать ситуацию и не лишать селян денег во время отопительного сезона. Поэтому введение новых норм отсрочено до 1 июля 2018 года», — пояснил RT источник в Министерстве аграрной политики.

Решить проблему повышения качества сельского молока и молочных продуктов могло бы предоставление частникам льготных кредитов на покупку аппаратов для доения коров, холодильных камер, а также ужесточение контроля при сборе сырья. Но денег на поддержку частных хозяйств у правительства нет. «Государство выделяет в этом году около 2 млрд грн ($70 млн), но на поддержку фермерских хозяйств, а не частников, — рассказал RT источник в Министерстве агрополитики Украины. — Получить кредит в коммерческом банке можно, но под 20-25% годовых в гривне».

Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич прогнозирует, что отказ от молока второго сорта, которое занимает значительную долю на украинском рынке, может закончиться глубоким кризисом отрасли и резким ростом цен.

«Гонку роста цен молочные продукты могут возглавить зимой, потому что мы находимся в критической нижней фазе относительно количества поголовья… «Молочка» может прыгнуть так, как не ожидает никто», — считает Томич.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко. По его словам, по состоянию на 1 декабря 2017 года молочные продукты подорожали на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и будут дорожать дальше. По прогнозам фермерских хозяйств цены на молоко будут расти на 2-3% каждый месяц.

Эксперты полагают, что выходом из сложившейся ситуации могло бы стать создание кооперативов по производству молока, но, по словам источника RT в Министерстве аграрной политики, на данный момент таких кооперативов на Украине совсем мало и особых успехов в этом направлении добиться не удалось.

Селяне же, судя по всему, намерены и дальше отстаивать молоко второго сорта.

«Мы не знаем, сможет ли Украина официально отказаться от низкокачественного сырья с 1 июля, поскольку всё может поменяться в последний момент», — вынужден был признать источник RT в Минагрополитики.