В Швеции пожаловались на шпионаж России

В Швеции пожаловались на шпионаж со стороны России и Китая в энергетике

Центр асимметричных угроз и исследований терроризма выявил «возросший уровень интереса» к шпионажу и информационным операциям в отношении энергетической отрасли Швеции и ее атомного сектора со стороны иностранных государств, пишет газета Svenska Dagbladet.

В докладе говорится, что, в частности, возрос интерес Китая к проведению информационных операций в Швеции.

«Мы наблюдаем промышленный шпионаж со стороны Китая, которого интересуют новые технологии для обеспечения передовых позиций», — передает ТАСС слова старшего аналитика Центра Хенрика Хэгстрема.

Он также заявил, что АЭС «становятся целями для российской военной разведки», интересующейся энергетическим сектором.

Авторы доклада ссылаются на беседы с российскими источниками, «которые говорят, что до 1991 их готовили к выводу из строя электростанций, источников энергии и линий ее передачи». В документе говорится, что в 90-е в Швеции якобы существовали «спящие российские ячейки», которые должны были бы осуществлять диверсии в случае войны.

«Однако диверсии в отношении АЭС как задача никогда не ставились», — признают авторы доклада.

По словам Хэгстрема, существуют признаки того, что «российская разведка снова нацелена на шведские военные объекты, такие, как дороги, порты и мосты». Он отметил, что Россия вернулась к «ведению оперативной военной разведки, целенаправленному и долгосрочному планированию».

В марте прошлого года представитель шведской службы безопасности SAPO Вильхельм Унге заявлял, что, по данным шведской разведки, более трети сотрудников посольства России в Стокгольме задействованы в шпионаже.